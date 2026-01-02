El gran homenaje a Victoria Abril: así es 'Solo quiero caminar', de Agustín Díaz Yanes. ¿Qué significa el título?

Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto arrasó en los cines y en los Goya. Se llevó ocho cabezones, entre ellos los más importantes: hubo premio para la película y para sus dos protagonistas: Victoria Abril y Pilar Bardem. Agustín Díaz-Yanes, el director, también se llevó un reconocimiento. Fue a Mejor director novel y Mejor guion: esta era su quinta película como guionista, pero la primera como director.

El éxito de esta cinta, considerada uno de los títulos más relevantes del cine español, animó al director a rodar otra historia de su protagonista, Gloria Duque. Para crear su nueva historia, Díaz Yanes retomó su vida y la de Doña Amelia, interpretadas por Victoria Abril y Ana Ofelia Murguía. En la nueva aventura de la protagonista vemos rostros nuevos, y muy conocidos: Elena Anaya es Ana, Ariadna Gil es Aurora y Pilar López de Ayala es Paloma. Cuatro actrices de distintas generaciones que también han tenido éxito en el cine internacional.

Solo quiero caminar es una producción de España y México, y cuenta con grandes profesionales del cine como el montador José Salcedo, el director de fotografía José Femenía, el director de vestuario José María de Cossío y los efectos especiales de Reyes Abades.

Pilar López de Ayala, Elena Anaya, Victoria Abril y Ariadna Gil

Argumento de la película Gloria, Paloma, Aurora y su hermana Ana son cuatro mujeres que caminan al borde de la ley. El robo que habían planeado ha salido mal y Aurora está en la cárcel. Cuando unos traficantes mexicanos que acaban de llegar a España contratan como prostituta a Ana, que termina en México como esposa de un mafioso llamado Félix, interpretado por José María Yazpik. Allí está también Gabriel, un matón al que llaman Baby Face, personaje que hace Diego Luna, que se encarga del trabajo sucio. Solo tiene una norma: no hacer daño a las mujeres. Gloria, que ha viajado también a México para trabajar en la banda de Félix, descubre que Ana lleva una vida desgraciada, pero también que ha urdido un plan para terminar con esa situación. Ahora solo falta que Paloma y Aurora se unan a ellas y lleven a cabo su venganza. “Hay muchas mujeres en el mundo con muy mala suerte, a las que la vida les pega unos palos tremendos y tienen que ser valientes para poder sobrevivir”, decía Elena Anaya en la presentación. Victoria Abril y Pilar López de Ayala

No es una secuela, es un homenaje a Victoria Abril A Díaz Yanes le gusta escribir historias de mujeres". La idea era hacer una película con actrices en situaciones que no solemos ver. Creo que le dan un plus a las películas porque las mujeres siempre han estado infrarrepresentadas en el cine. Nunca hubo dudas sobre el personaje protagonista. Era la mejor forma de contar esta historia”, decía, mientras negaba una y otra vez que la película fuera una secuela. "¡Es un homenaje a Victoria Abril! Yo entré en el cine por ella, ella me animó a dirigir". Las cuatro actrices tuvieron que prepararse a fondo: se sometieron a régimen y a duras jornadas en el gimnasio y practicaron tiro. En cuanto a ellos, las críticas alabaron el trabajo de Diego Luna como Gabriel, con adjetivos como "soberbio" y "magistral". La cinta obtuvo once nominaciones a los Premios Goya, incluida una para el actor mexicano, pero tan solo logró un cabezón para Paco Femenía, director de fotografía. Diego Luna

Un título muy flamenco Agustín Díaz Yanes dijo que escribió el guion en tan solo dos semanas, algo raro en su carrera. La música es muy importante para el director, que siempre escribe escuchando a sus artistas favoritos, entre ellos Paco de Lucía. El guitarrista flamenco lanzó Solo quiero caminar en 1981, unos tangos que dieron título al álbum. El director pidió permiso al músico para utilizar ese título y para que el tema formara parte de la banda sonora, firmada por Javier Limón. Y la respuesta fue un sí. También se escucha a Enrique Morente y Miguel Poveda. Y para ambientar la trama mexicana se recurrió a Miguel Mijares, Los Lobos y José Alfredo Jiménez. Las voces de Patti Smith y Jerry Fielding también se integran en la película. Para rodar escogió diferentes localidades de Cádiz, como Tarifa, Los Barrios y Algeciras. La parte mexicana se rodó en Ciudad de México.