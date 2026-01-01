Hora y dónde ver el concierto de despedida de Joaquín Sabina y el especial de Lola Índigo 'La bruja, la niña y el dragón'

Joaquín Sabina y Lola Índigo, el crossover que no esperabas para comenzar el año 2026. La 1 cerró el 2025 con su apuesta por La casa de la música y arranca el nuevo año con dos programas únicos: la despedida del cantautor jienense de los escenarios y 'La bruja, la niña y el dragón', de la cantante granadina.

Joaquín Ramón Martínez Sabina dijo adiós a los escenarios con un último concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid el pasado 30 de noviembre de 2025. RTVE emitirá en exclusiva la despedida de uno de los artistas más reconocidos de las últimas décadas en España y América Latina. Un poeta que se hizo músico. A sus 76 años se retiraba ante las 12.000 personas que abarrotaban el recinto madrileño.

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y, por tanto, el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", comentaba Joaquín Sabina ante el público en la última fecha de la gira 'Hola y adiós'. Como colofón final, se emitirá una entrevista de Carlos del Amor al cantautor ubetense.

'La bruja, la niña y el dragón', de Lola Índigo Lola Índigo se ha consolidado como una de las artista de música urbana más reconocidas de España y a nivel mundial. Su última gira, llamada 'La bruja, la niña y el dragón', acabó con tres sold-outs en el Riyadh Air Metropolitano (reprogramado tras la imposibilidad de utilizar el Santiago Bernabéu), de Madrid; el RCDE Stadium, de Barcelona y La Cartuja, de Sevilla, tres de los recintos más emblemáticos y de mayor capacidad de nuestro país. Un recorrido maravilloso por un show que fusiona todas sus etapas artísticas, lleno de fuerza, fantasía y emoción. Desde los momentos más íntimos hasta los hits más conocidos, sumérgete en el universo creativo de una de las artistas más potentes del pop español. Los mejores momentos sobre el escenario y una narrativa que conecta música, estética y actitud hacen de este programa un show total con imágenes inéditas. Para los melómanos, una doble cita imperdible en RTVE.