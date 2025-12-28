Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 29 de diciembre de 2025

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la llegada del Año Nuevo. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 29 de diciembre al domingo 4 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el inicio del Dakar, el final de LaLiga FC Futures y la Supercopa de España de fútbol sala, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 29 de diciembre 11:00 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 2 partidos de semifinales

LaLiga FC Futures: 2 partidos de semifinales 18:30 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: Tercer puesto y final

LaLiga FC Futures: Tercer puesto y final 19:00 horas. Voleibol. Supercopa masculina. Final: CV Guaguas - Grupo Herce Soria

Martes 30 de diciembre 16:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 11: Valencia Basket - Casademont Zaragoza

Miércoles 31 de diciembre No hay directos programados

Jueves 1 de enero 12:30 horas. Esquí. Saltos desde Garmisch

Viernes 2 de enero 03:00 horas. Tenis. United Cup. Prmiera ronda: España - Argentina

United Cup. Prmiera ronda: España - Argentina 16:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Jornada 14: Barça Atlètic - Casademont Zaragoza

Liga U22. Jornada 14: Barça Atlètic - Casademont Zaragoza 20:45 horas. Programa. Dakar 2026. Programa previo

Sábado 3 de enero 10:30 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 12:

Primera división femenina Iberdrola. Jornada 12: 16:30 horas. Fútbol Sala. Supercopa de España masculina. 1ª semifinal: Jimbee Cartagena Costa Cálida - Servigroup Peñíscola

Supercopa de España masculina. 1ª semifinal: Jimbee Cartagena Costa Cálida - Servigroup Peñíscola 19:00 horas. Fútbol Sala. Supercopa de España masculina. 2ª semifinal: Movistar Inter FS - Illes Balears Palma Futsal

Supercopa de España masculina. 2ª semifinal: Movistar Inter FS - Illes Balears Palma Futsal 21:00 horas Programa. Dakar 2026. Prólogo: Yanbu > Yanbu (92 km). Resumen de la jornada

Dakar 2026. Prólogo: Yanbu > Yanbu (92 km). Resumen de la jornada 22:45 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes

Estudio Estadio. Solo resúmenes 23:55 horas Programa. Estudio Estadio. El debate