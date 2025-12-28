Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 29 de diciembre de 2025
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la llegada del Año Nuevo. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 29 de diciembre al domingo 4 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el inicio del Dakar, el final de LaLiga FC Futures y la Supercopa de España de fútbol sala, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 29 de diciembre
- 11:00 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 2 partidos de semifinales
- 18:30 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: Tercer puesto y final
- 19:00 horas. Voleibol. Supercopa masculina. Final: CV Guaguas - Grupo Herce Soria
Martes 30 de diciembre
- 16:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 11: Valencia Basket - Casademont Zaragoza
Miércoles 31 de diciembre
No hay directos programados
Jueves 1 de enero
- 12:30 horas. Esquí. Saltos desde Garmisch
Viernes 2 de enero
- 03:00 horas. Tenis. United Cup. Prmiera ronda: España - Argentina
- 16:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Jornada 14: Barça Atlètic - Casademont Zaragoza
- 20:45 horas. Programa. Dakar 2026. Programa previo
Sábado 3 de enero
- 10:30 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 12:
- 16:30 horas. Fútbol Sala. Supercopa de España masculina. 1ª semifinal: Jimbee Cartagena Costa Cálida - Servigroup Peñíscola
- 19:00 horas. Fútbol Sala. Supercopa de España masculina. 2ª semifinal: Movistar Inter FS - Illes Balears Palma Futsal
- 21:00 horas Programa. Dakar 2026. Prólogo: Yanbu > Yanbu (92 km). Resumen de la jornada
- 22:45 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 4 de enero
- 11:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 14: Spar Girona – Perfumerías Avenida
- 19:00 horas. Fútbol Sala. Supercopa de España masculina. Final
- 21:00 horas Programa. Dakar 2026. Etapa 1: Yanbu > Yanbu (518 km). Resumen de la jornada
- 22:45 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas Programa. Estudio Estadio. El debate