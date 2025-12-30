El ritual de las dos listas: el método de Elsa Punset para cumplir los propósitos de Año Nuevo
- La divulgadora explica en el especial Para regalo su método para empezar una nueva etapa con energías renovadas
- A su juicio, aprender a perdonarse y entender los errores como un aprendizaje es clave para el crecimiento personal
El comienzo de un nuevo año siempre insufla esperanza, como una suerte de conjuro de segundas —y hasta enésimas— oportunidades. Sin embargo, en muchas ocasiones los buenos propósitos que nos hacemos en estas fechas se convierten pronto en promesas vacías que no conllevan ningún cambio real en nuestros hábitos y nuestro comportamiento.
Para impedir que eso ocurra —y dejemos de ir al gimnasio a las primeras de cambio, por poner un ejemplo que, aunque prosaico, es bastante común, da fe quien esto escribe—, la escritora, filósofa y divulgadora Elsa Punset, experta en inteligencia emocional, nos propone un "ritual psicológico de limpieza" que nos ayudará a cerrar una etapa y empezar una nueva con energías renovadas.
"Es algo que yo hago todos los años, es mi regalo, me encanta ese momento", ha confesado la propia Elsa Punset en el especial navideño Para regalo, presentado por Marta Conde, donde ha explicado paso a paso en qué consiste este método.
Quemar lo negativo y escribir nuevas metas
"Hago una lista donde pongo cosas que quiero dejar atrás, y puede ser todo tipo de cosas: actitudes, pensamientos o ilusiones que no se han cumplido, que tengo que dejar ir", detalla la divulgadora. ¿Qué hacemos luego con esa lista? La quemamos el día de Año Nuevo. "Yo las quemo con una velita. Normalmente lo hacemos en familia".
Paralelamente, Elsa Punset nos sugiere elaborar otra lista con las cosas que sí queremos para el nuevo año y guardarla en un lugar donde podamos encontrarla y nos sirva de recordatorio e inspiración durante todo el año. "Yo la meto en un bolso. Siempre me la encuentro en algún lugar a lo largo del año y siempre me viene bien para decir: hoy he mejorado en esto. Son esas metas que se pone uno, que pueden ser de todo tipo, desde aprender un idioma hasta hacer más ejercicio o andar por la vida con una mirada más agradecida. Lo que sea, lo que te parezca".
Los errores como aprendizaje
Lo más importante de este ritual es la reflexión a la que nos obliga, como señala la divulgadora. "Para cerrar una etapa tienes que reflexionar sobre ella, y escribir con tu mano, papel y lápiz, ayuda mucho a reflexionar y a verlo escrito y a decir: esas cosas ya las dejo atrás, ya no tengo que cargar con ellas. ¿Y qué me gustaría añadir a mi vida? Y entonces también lo escribes. Creo que es un ritual muy de Año Nuevo y muy bonito, y es un regalo que puedes compartir con toda tu familia y tus amigos".
Otra de las claves de este método es que nos ayuda a entender que los errores que arrastramos al final se convierten en aprendizajes. "¿Cómo aprendes si no te equivocas? Es que no puedes. Entonces tiene otra enorme ventaja: aprender a perdonarte, primero que es mucho más ligera tu vida, vives mejor, y luego yo creo que es el paso imprescindible para perdonar a los demás. Si tú no sabes perdonarte a ti, no vas a perdonar a nadie más. Y es que errores cometemos todos constantemente, así que yo lo pondría en el 2026 en cosas por hacer, probablemente: aprender a perdonarme un poquito más rápido".
La psicología del regalo
Elsa Punset, cuyo último libro se titula Alas para volar (Destino), ha hablado también de la psicología que hay detrás del acto de regalar, tan propio de estas fechas. En este sentido, ha advertido sobre el riesgo de hacer regalos por compromiso o a última hora, ya que pueden interpretarse como una falta de interés y envían el mensaje de "ni te veo ni me importas".
La divulgadora también nos recomienda tener especial cuidado con aquellos obsequios que subrayan las imperfecciones del otro, como básculas o tés para adelgazar. En su lugar, sugiere apostar por opciones seguras como flores, chocolates o, mejor aún, experiencias compartidas, que "unen mucho" a juicio de Elsa Punset.