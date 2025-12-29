Fer Fraga y Judith Fernández, quién son los actores revelación de 'Rondallas'

La sala se llena de una energía especial cuando Fer Fraga y Judith Fernández entran por la puerta. Llevan unos días muy intensos con la promoción de Rondallas, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, pero se enfrentan a cada entrevista derrochando simpatía y buen rollo. "Estamos muy emocionados con todo lo que está pasando", confiesan antes de empezar. No es para menos, el nuevo trabajo del director de Primos o Azuloscurocasinegro, del que forman parte, es uno de los más esperados del cine español y promete ser el gran estreno de estas Navidades.

Para ambos, Rondallas supone su primer gran papel en un largometraje. "Es el primer proyecto importante que tenemos, en el que nos han dejado poder formar parte de la creación del personaje", cuentan. "Dani nos ofreció desde el primer momento un lugar íntimo, muy, muy seguro, con espacio para la improvisación", apunta Judith, que ya considera a Sánchez Arévalo un amigo para toda la vida. En la película, en la que comparten pantalla con actores de la talla de Javier Gutiérrez, María Vázquez o Tamar Novas, Fraga y Fernández interpretan a dos viejos amigos que se reencuentran gracias a la rondalla de su pueblo marinero, con la que muchos canalizarán el duelo por el naufragio en el que falleció el padre de ella.

Un chico de moda y una actriz de cuna A Judith, esta oportunidad la pilló trabajando. Apasionada de la interpretación desde muy pequeña. "Siempre soñé con ser actriz", confiesa. Esta coruñesa de 24 años compaginará el estreno de Rondallas, con su aparición en dos series, Entrepreneurs (con Pantomima Full) y Las hijas de la criada, basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega. Anteriormente, trabajó en Apagón o El caso Asunta o en películas como La casa entre los cactus o Matusalén. En el caso de Fer Fraga, natural de Dorrón (Sanxenxo), su carrera ha estado más ligada al mundo de la moda, donde llegó a desfilar en la Madrid Fashion Week y hubo un tiempo en que estuvo a punto de emprender el camino futbolístico con el Pontevedra CF. Sin embargo, hace algo más de 5 años que comenzó a engancharse al mundo de la interpretación, donde sigue formándose. Antes de Rondallas, hizo algunos pequeños papeles en series como Rapa o la serie Animal, pero para él la película de Daniel Sánchez Arévalo es su gran proyecto.

Una película muy gallega, para todos "Una película con una historia mágica", aseguran ambos. "Es cómo una fábula colectiva de cómo caminar de la oscuridad a la luz", dice Judith. En parte gracias al sentimiento de comunidad y pertenencia que desprende la música de una rondalla. "El primer día que los escuchamos toca fue magia, recuerdo que nos emocionamos todos", dice Fraga. "Del niño a la abuela, todos juntos", añade apelando a la esencia del filme. "Es algo que también van a ver en la película, en una rondalla, se siente un poder supergrande, porque te retroalimenta de los demás. Una actividad común, con 120 personas, 120 vecinos de una de un pueblo, que apunta a algo más grande que uno mismo, que rebaja un poquito el ego individual de cada uno porque se trata de construir en común", concluye. Para preparar sus personajes, tanto Judith como Fer tuvieron que aprender a tocar la gaita. "Fueron dos meses de ensayos, luego otros dos meses aprendiendo gaita antes del rodaje, más otros dos meses de todos los días en A guarda", cuentan. La localidad pontevedresa donde se rodó Rondallas y donde vivieron intensamente rodeados de un elenco de lujo, con un equipo 100% gallego -casi a excepción de su director- y de músicos profesionales, los rodalleses. "Las primeras clases fueron con la flauta dulce, la del colegio. Tenemos un vídeo que le mandamos a Dani la primera semana para decirle, mira qué bien tocamos la flauta, lo tenemos dominado. Ahora vemos ese vídeo y decimos madriña como es que no nos echaron el dos", bromea Fer. 01.35 min Somos Cine - Tráiler de 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo