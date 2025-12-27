La nueva novela de Juan Tallón, 'Mil cosas', dibuja una rutina desquiciada

La crianza. El trabajo. La compra. Aquel grifo que gotea. El regalo de cumpleaños. Los padres. La reunión de vecinos. Las facturas. Las clases de refuerzo. El gestor. El partido del niño el sábado. La visita al amigo en el hospital. Peluquería. El gimnasio. El día tiene solo 24 horas, ocho de ellas se deben al descanso, y quedan dos tercios para hacer malabares e intentar llevar a rajatabla una existencia funcional e impoluta, atendiendo a todo. ¿Es posible? Juan Tallón (Vilardevós, 1975) lo pone en duda en su nueva novela Mil cosas (Anagrama), un retrato generacional que dibuja una sociedad sobrepasada y obligada a seguir adelante, como pollo sin cabeza.

Los protagonistas son una pareja en la gran ciudad. Se llaman Travis y Anne y viven en Madrid, pero los nombres y el lugar son intercambiables. Su existencia hiperactiva se levanta sobre un día extenuante que impide desconectar un segundo de la realidad. La velocidad endiablada, las infinitas tareas que la pareja encadena sin descanso, los sobresaltos, la prisa, el estrés y la dispersión conforman un estilo de vida trepidante que el lector puede llegar a reconocer como propio.