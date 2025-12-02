Ansiedad, autolesiones y adicción digital: el retrato más duro de la nueva juventud hiperconectada en 'Generación Click'

Generación Click desvela las graves consecuencias que provoca el abuso de móviles y redes sociales en los adolescentes: ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, obsesión por la cirugía estética, fracaso escolar e, incluso, el suicidio. La nueva serie documental de RTVE Play es más que un documental, es un retrato incómodo de una juventud atrapada entre la hiperconexión digital y el vacío emocional. A través de testimonios de adolescentes, familias y profesionales, Generación Click desnuda una realidad cada vez más evidente: las pantallas, concebidas como entretenimiento y comunicación, se han convertido en detonantes de ansiedad, depresión, autolesiones y adicciones que afectan a miles de jóvenes en España y en el mundo.

En el primer episodio, "Las pantallas deshumanizan", el documental expone cómo el uso abusivo del móvil, las redes sociales y los videojuegos ha sustituido funciones básicas de la experiencia humana. Los adolescentes relatan que ya no saben aburrirse sin mirar una pantalla, que su estado de ánimo depende de los likes o que son capaces de pasar hasta dieciocho horas seguidas jugando. Los expertos advierten que este exceso anestesia las emociones, impide desarrollar tolerancia a la frustración y debilita la capacidad de socializar cara a cara. El resultado es una generación hiperestimulada que encuentra refugio en la dopamina instantánea de las pantallas, pero que, paradójicamente, se siente más sola, vulnerable y desconectada del mundo real.

Iker, uno de los protagonistas de 'Generación Click'

El 70% de los adolescentes hace un uso abusivo de las pantallas “No sé vivir sin el móvil, básicamente no sé hacer nada”, confiesa Dani, de 14 años. Paula, de 11, lo resume con crudeza: “No tiene sentido la vida sin móvil. ¿Qué haríamos?”. Y Jorge, padre de Yara, de 15 años, se lamenta: “El tiempo libre que tiene lo dedica al móvil. No hay más”. Según los estudios citados en el documental, solo un 30% de los jóvenes utiliza las pantallas de manera racional, mientras que el resto ha convertido la tecnología en un centro vital. De hecho, se estima que al cumplir los 18 años, un adolescente habrá pasado frente a pantallas el equivalente a 30 años lectivos. Bihotz, protagonista del documental 'Generación Click' El problema, advierten los expertos, nace en la infancia: cuando a los niños se les entrega una pantalla para evitar el aburrimiento, se les arrebata la oportunidad de pensar, imaginar o aprender a gestionar la frustración. Así, la pantalla funciona como un anestésico emocional que a corto plazo entretiene, pero a largo plazo incrementa la vulnerabilidad psicológica. La consecuencia es visible: un pico histórico de consultas por trastornos emocionales y conductuales, un 40% de adolescentes con síntomas ansioso-depresivos y uno de cada cinco medicados con psicofármacos.

Las autolesiones han incrementado un 592% en los últimos 5 años El impacto más grave se refleja en las autolesiones: el 20% de los jóvenes admite haberse herido alguna vez, con un aumento del 592% en solo cinco años. Como advierte Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR, las autolesiones son usadas como “una solución temporal que genera un alivio”, pero el incremento sostenido demuestra que “estamos llegando tarde, y tenemos que reaccionar”. Entre los testimonios más duros del documental está el de Cristina, de 17 años, quien empezó a autolesionarse hace cinco años. “El hecho de existir las redes sociales ha hecho que fuese mucho más extremo”, confiesa. Desde pequeña arrastraba inseguridades con su cuerpo y, al entrar en Instagram, encontró cientos de cuentas donde podía ver a otras personas autolesionándose. “Al principio me dio impresión, pero luego lo hice yo y pensé que no era para tanto”, relata. Para ella, cortarse se convirtió en una forma de silenciar el malestar: “Autolesionarme era una manera de calmar las voces de mi cabeza. Notaba el dolor físico, pero no el mental ni el emocional”. Fragmento del capítulo en el que se habla sobre las autolesiones El caso de Amanda, de 16 años, muestra hasta qué punto estas prácticas pueden esconderse. Su padre, José Antonio, decidió revisar el teléfono de su hija y descubrió una aplicación en la que hablaba con un grupo sobre autolesiones. Poco después comprobó que Amanda llevaba cicatrices en los brazos que nunca había visto. La adolescente lo cuenta con sencillez: “Empecé a autolesionarme porque estaba mal conmigo misma. No quería ir a clase ni salir de casa. Sufrí mucho el rechazo de mis compañeros, no encajaba, y buscaba calmar esas emociones. Tenía 13 años y he estado autolesionándome hasta hace prácticamente nada”. Expertas consultadas en el documental subrayan que no se trata de un gesto banal. Nuria Barot, socioterapeuta, advierte que los padres deben entender que “no es un capricho cortarse, es que algo está pasando”. En la misma línea, Loreto Brotóns, psiquiatra infanto-juvenil, explica que las autolesiones son un mecanismo para “apagar el sufrimiento psíquico”: los cerebros adolescentes “bullen de emociones negativas y necesitan calmarlas con algo lo suficientemente potente y doloroso como un corte”. Amanda, junto a sus padres, aborda la presencia de contenidos perjudiciales en redes sociales