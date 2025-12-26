'La Navidad en sus manos': una comedia para toda la familia con un Papá Noel en apuros

¿Qué pasaría si Papá Noel sufriera un accidente y no pudiera entregar los regalos? ¿Podría encontrar a un sustituto eficaz para cumplir con tan importante misión? Desde este viernes puedes disfrutar de La navidad en sus manos, una comedia que demuestra que durante estas fechas todo es posible, incluso los retos más complicados.

Santiago Segura da vida al hombre del traje rojo, muy entregado a su labor en estas fechas. A pocos días de la Navidad, en uno de sus ensayos con su trineo sufre un accidente y su destino queda unido al de Salvador (Ernesto Sevilla), un hombre que se dedica a robar y a mentir para mantenerse a flote. Ambos son ingresados en el hospital, aunque el pronóstico de Papá Noel no es bueno: debe quedarse unos días más. Ante la perspectiva de que los niños del mundo se queden sin regalos, decide que su suplente sea Salva. Pese a sus ruegos, Salva renuncia a tan importante misión. "La navidad está en tus manos", le advierte Santa.

Desde entonces, el universo se confabula para que Salvador acepte: el principal reno de Papá Noel, Rodolfo, le persigue a todas partes; su casera le echa de casa por impago; el novio de su exmujer es el mejor en todo; y su hijo, Lucas, cada día va perdiendo la fe en él. Es este último aspecto el que le anima a decidirse para ser por una noche Santa. Pero no será fácil: deberá reunir a todos los renos, dominar el arte de colarse por las casas sin hacer ruido, tener a los elfos de su lado y, sobre todo, convertirse en una buena persona.

Un reparto mágico En esta aventura, Santiago Segura y Joaquín Reyes están acompañados de Pablo Chiapella (El casoplón), que interpreta a Rafita, el amigo de Salvador y su compañero inseparable de atracos. También participan Unax Hayden (su hijo Lucas), Paulina Dávila (su exmujer Esther) y Vadhir Derbez (Martín). Completan el cartel María Botto (Odio el verano), que da vida a Pilar, la enfermera que consigue que la estancia de Papá Noel en Navidad sea más amena; Emilio Gavira (Campeonex), que se convierte en Rami, el elfo y mano derecha de Santa; y Joaquín Reyes (Los Futbolísimos), que un monitor de una reserva natural que les pone trabas para recuperar los renos.