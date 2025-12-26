El actor de 'Harry Potter' que puedes ver en 'Todas las criaturas grandes y pequeñas'' en RTVE Play

Harry Potter es una de las sagas mágicas que ha marcado a varias generaciones, a los que crecimos junto a los actores que interpretaban a sus personajes como a los más pequeños de la actualidad que también esperan su carta para ingresar en Hogwarts. De ahí que cuando vemos a algunos de ellos en otras películas o series nos haga especial ilusión, como ocurre en Todas las criaturas grandes y pequeñas, la serie británica de época disponible en RTVE Play y donde podemos encontrar a uno de los personajes más queridos 13 años después. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Continúa leyendo que te lo contamos!

Del mundo de Harry Potter al de James Herriot Harry Potter es toda una personalidad en Reino Unido, pero también lo es James Herriot, protagonista de la saga de libros Todas las criaturas grandes y pequeñas, y que se ha llevado a la televisión en los años 70. En el remake que empezó en 2020 es donde podemos ver cómo un reconocido actor del mundo mágico ha viajado en el tiempo hasta los años 30 para formar parte del elenco de la ficción que ahora puedes ver en RTVE Play. Se trata de Matthew Lewis, el entrañable y olvidadizo Neville Longbottom. Matthew Lewis, Neville Longbottom en Harry Potter, interpreta a Hugh Hulton en Todas las criaturas grandes y pequeñas

Matthew Lewis es Hugh Hulton Hugh Hulton, un rico terrateniente, es apuesto, encantador y respetado. "Cuando Hugh entra en el pub, la gente sabe inmediatamente quién es, ¡y le sirven en la barra de inmediato! Pero también es muy cercano a esta gente, es muy cálido y accesible y no es el tipo de idea distante del señor de la mansión que mira a la gente con desdén. Hugh es uno de ellos, se siente tan cómodo en el pub charlando con los granjeros de clase trabajadora como yendo al hipódromo", explica Matthew Lewis sobre su personaje. Matthew Lewis y Nicholas Ralph en 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' En muchos sentidos, es un buen partido para Helen Alderson. Novios desde la infancia, Hugh y Helen han crecido juntos y existe la expectativa general de que algún día se casarán. Pero cuando James Herriot llega a Darrowby, Hugh teme que su futuro con Helen no sea un hecho consumado. Esta rivalidad con el protagonista de la serie hará que el personaje interpretado por el actor de Harry Potter no llegue a caerte bien del todo. ¿Tienes ganas de verle en acción 13 años después de la batalla de Hogwarts en cines? Dale al play y disfruta de Todas las criaturas grandes y pequeñas. Todas las criaturas grandes y pequeñas Todas las criaturas grandes o pequeñas - T1 - Episodio 1: Hay que soñar James Herriot, recién salido de la facultad de veterinaria, tiene dificultades para encontrar trabajo. Se presenta a una entrevista en Yorkshire.... Ver ahora