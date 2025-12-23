Drama en 'Valle Salvaje': José Luis encuentra a Luisa... ¿muerta?

Tras una dura estancia en la celda, lo que podría haber sido un día de celebración por la liberación de Luisa se ha teñido de tragedia. El duque de Valle Salvaje ha decidido al fin rescatar a Luisa de la cárcel, pero la imagen que ha encontrado entre las rejas ha dejado a José Luis paralizado.

Un cuchillo ensangrentado Mientras los trámites para su liberación se aceleraban en el último momento, el tiempo de Luisa se estaba agotando. Estas últimas semanas, la sirvienta de la Casa Pequeña se ha despedido de todos sus seres queridos, preocupando al máximo a su entorno con un comportamiento que presagiaba un mal final para Luisa. La última persona que vio a la joven consciente fue su amiga Adriana, quien ha intentado convencer a Luisa de que no se quite la vida tras haberle pedido ayuda para morir dignamente. A pesar de las súplicas de Adriana, Luisa no ha podido garantizarle que no llevará a cabo su voluntad de morir. Luisa se despide de Adriana en Valle Salvaje RTVE Tras hablar con el juez, el duque ha llegado con un rayo de esperanza a la Casa Grande: "Traigo buenas noticias [...] Finalmente el juez ha aceptado liberarla, Luisa va a salir de la cárcel", anunciaba el duque. A pesar de la buena noticia, Adriana se ha mostrado inquieta: "Hay que ir de inmediato a decírselo, quizás cuando lo hagamos es demasiado tarde. Temo que Luisa haya hecho una locura". Este clima de preocupación ha provocado que, en cuanto el duque ha confirmado su liberación, haya acudido a toda prisa a prisión para comunicarle a Luisa que quedaba libre. Lamentablemente, los presentimientos de Adriana eran ciertos: José Luis ha encontrado a la sirvienta tendida en el suelo con un cuchillo ensangrentado al lado, completamente inconsciente y sin reaccionar a sus llamadas. En la celda tan solo había un silencio que ha hecho temer que, quizás, la libertad ha llegado demasiado tarde. Preocupación en la Casa Grande por si es demasiado tarde para Luisa RTVE

El último adiós de Luisa Unos momentos antes, en la soledad de su celda, Luisa ha tenido una última conversación con Dios. Con la voz quebrada ha pedido fuerzas para afrontar el paso que estaba a punto de dar, movida únicamente por el deseo de no ver más sufrir a su gente. "No quiero que doña Adriana ponga en riesgo su salud, ni que Pepa esté pendiente de mis cuitas. No quiero que Alejo esté esperando fuera algo que nunca va a llegar". La joven ha tenido una última petición para Alejo: "Haz que conozca una buena muchacha de la que se enamore y que se quieran tanto como nos hemos querido". Convencida de que su muerte sería el único camino para que todos pudieran seguir adelante y tras santiguarse, ha cogido el cuchillo y se lo ha acercado temblorosamente a la muñeca, precediendo el horrible desenlace. 03.56 min El último adiós de Luisa en Valle Salvaje