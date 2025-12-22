Ya disponible en RTVE Play la serie completa de 'Victoria', la reina que cambió el rumbo de Reino Unido

RTVE Play recupera estas navidades importantes superproducciones internacionales, y con motivo del final de la serie Ena, la plataforma reestrena la serie completa de otra reina. Una monarca que cambió el rumbo de Reino Unido y que tiene mucho que ver con Victoria Eugenia: era su abuela y prácticamente se crió con ella. La ficción histórica, que ya fue una de las más vistas en la plataforma en su primer lanzamiento, narra el ascenso al trono de la joven, y cómo sus innovadoras decisiones, aconsejada por su marido, el Príncipe Alberto, llevaron al país a una época única. La historia de amor entre ellos no falta en los 24 episodios más un especial de Navidad que forman las tres temporadas de la producción inglesa.

Protagonizada por Jenna Coleman en el papel de Victoria y Tom Hughes como el Príncipe Alberto, las tres temporadas de la serie ya están disponibles, tanto en español como en inglés, y con subtítulos.

Una reina que siempre miró por su país La serie escrita por Daisy Goodwin empieza con la noticia de la muerte del rey Guillermo IV. Sin descendencia, la heredera al trono es su sobrina, Alexandrina Victoria, que vive totalmente protegida en Kensington por su madre y con la única compañía de su amigo Dash. Con tan solo 18 años recién cumplidos, se convierte en la reina Victoria, y la joven adolescente busca su independencia en el Palacio de Buckingham, donde decide trasladarse. Decidida y con las ideas claras, muchos no la ven capacitada para reinar, pero gracias a su determinación consigue ganarse a todos. Gracias a su determinación, Victoria consigue ganarse a todos La primera temporada muestra su coronación, así como sus primeros años de reinado. También su especial relación con Lord Melbourne, Lord M para la monarca. En él deposita toda su confianza y se deja aconsejar por el Primer Ministro en asuntos tantos personales como de Gobierno. Un amigo más junto a sus damas hasta la llegada de Alberto de Coburgo. Victoria con el Primer Ministro, Lord Melbourne Victoria no tiene la intención de casarse, y mucho menos con su primo Alberto, al que recuerda muy serio. En cambio, su tío Leopoldo insiste en la visita del príncipe germano, que cambia todos los planes de la reina. Tras el primer encuentro entre los dos jóvenes -tenían la misma edad- parece que la boda no saldría adelante, pero Cupido juega con sus flechas y la pareja termina completamente enamorada. Cupido juega con sus flechas y Victoria y Alberto terminan completamente enamorados La llegada de un germano a la corte inglesa no termina de gustar a los ingleses, pero tanto Victoria, como el propio Alberto harán que el Coburgo también se gane su lugar al lado de la reina, formando el equipo perfecto para llevar Reino Unido hacia el progreso. La gran boda real de Victoria con el príncipe Alberto