En su menú ideal para el día de Navidad, Samantha Vallejo-Nágera cocinó junto a Carlos Maldonado esta paletilla de cordero asada con patatas panaderas. Un clásico que nunca falla. ¿Te atreves a prepararlo en casa para disfrutarlo junto a tu familia? Aquí tienes todos los detalles y el paso a paso de las elaboraciones:
Receta de paletilla de cordero asada de Samantha Vallejo-Nágera
|Ingredientes
|Preparación
- Para el cordero:
- 2 paletillas de cordero lechal
- 1 diente de ajo
- 1 hoja de laurel
- ½ vaso de vino blanco
- ½ vaso de agua
- Sal
- Pimienta
- Para las patatas panadera:
- 3 patatas peladas medianas
- 1 cebolla blanca
- ¼ de vaso de vino blanco
- Tomillo fresco
- Aceite de oliva para freír
- Secar bien las paletillas de cordero y salpimentar.
- En una bandeja para horno, poner medio vasito de vino blanco y medio vasito de agua, un diente de ajo machacado y una hojita de laurel.
- Hornear durante 1 hora y cuarto aproximadamente dándole la vuelta a los 45 minutos, regando con el jugo resultante durante el horneado.
- Pelar y cortar las patatas y cebollas con un grosor uniforme, poner a punto de sal y pochar para recortar el proceso de horneado.
- Una vez pochadas, poner en una bandeja de horno, añadir el vino blanco, el tomillo fresco y terminar de hornear.