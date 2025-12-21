Enlaces accesibilidad
Receta de paletilla de cordero asada de Samantha Vallejo-Nágera

  • Samantha Vallejo-Nágera cocinó junto a Carlos Maldonado en el segundo programa de ‘Navidades con Samantha’
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus platos navideños favoritos
Receta de paletilla de cordero asada de Samantha Vallejo-Nágera
En su menú ideal para el día de Navidad, Samantha Vallejo-Nágera cocinó junto a Carlos Maldonado esta paletilla de cordero asada con patatas panaderas. Un clásico que nunca falla. ¿Te atreves a prepararlo en casa para disfrutarlo junto a tu familia? Aquí tienes todos los detalles y el paso a paso de las elaboraciones:

Ingredientes Preparación
  • Para el cordero:
  • 2 paletillas de cordero lechal
  • 1 diente de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • ½ vaso de vino blanco
  • ½ vaso de agua
  • Sal
  • Pimienta
  • Para las patatas panadera:
  • 3 patatas peladas medianas
  • 1 cebolla blanca
  • ¼ de vaso de vino blanco
  • Tomillo fresco
  • Aceite de oliva para freír
  1. Secar bien las paletillas de cordero y salpimentar.
  2. En una bandeja para horno, poner medio vasito de vino blanco y medio vasito de agua, un diente de ajo machacado y una hojita de laurel.
  3. Hornear durante 1 hora y cuarto aproximadamente dándole la vuelta a los 45 minutos, regando con el jugo resultante durante el horneado.
  4. Pelar y cortar las patatas y cebollas con un grosor uniforme, poner a punto de sal y pochar para recortar el proceso de horneado.
  5. Una vez pochadas, poner en una bandeja de horno, añadir el vino blanco, el tomillo fresco y terminar de hornear.
