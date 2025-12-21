Menú de Navidad de Samantha Vallejo-Nágera: Pastel de cabracho y paletilla de cordero asada
- Samantha Vallejo-Nágera cocinó junto a Carlos Maldonado en el segundo programa de ‘Navidades con Samantha’
Samantha Vallejo-Nágera ha abierto las puertas de su casa para cocinar, junto a Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3, el menú de Navidad. En el segundo especial de Navidades con Samantha, Samantha y Carlos han preparado un pastel de cabracho y una paletilla de cordero asada con patatas panaderas, dos recetas sencillas pero tradicionales.
Como primer plato, la empresaria y chef ha elegido un pastel de cabracho que, como ventaja, puede ser elaborado con antelación para restar estrés el día de la celebración. Estos son los ingredientes utilizados y la preparación:
Y de segundo, una paletilla de cordero asada con patatas panadera, una receta sencilla cuya dificultad está simplemente en elegir una carne de buena calidad para que el plato quede perfecto.