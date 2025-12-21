Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Menú de Navidad de Samantha Vallejo-Nágera: Pastel de cabracho y paletilla de cordero asada

  • Samantha Vallejo-Nágera cocinó junto a Carlos Maldonado en el segundo programa de ‘Navidades con Samantha’
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus platos navideños favoritos
Pastel de cabracho de Samantha Vallejo-Nágera
Pastel de cabracho de Samantha Vallejo-Nágera RTVE.es
RTVE Play

Samantha Vallejo-Nágera ha abierto las puertas de su casa para cocinar, junto a Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3, el menú de Navidad. En el segundo especial de Navidades con Samantha, Samantha y Carlos han preparado un pastel de cabracho y una paletilla de cordero asada con patatas panaderas, dos recetas sencillas pero tradicionales.

Como primer plato, la empresaria y chef ha elegido un pastel de cabracho que, como ventaja, puede ser elaborado con antelación para restar estrés el día de la celebración. Estos son los ingredientes utilizados y la preparación:

Menú de Navidad de Samantha Vallejo-Nágera: Pastel de cabracho y paletilla de cordero asadaMenú de Navidad de Samantha Vallejo-Nágera: Pastel de cabracho y paletilla de cordero asada
Ingredientes Preparación
  • Para el pastel:
  • 400 g de cabracho cocido y limpio de piel y espinas
  • 500 ml de nata
  • 5 huevos
  • 250 ml de tomate frito
  • Sal
  • Pimienta
  • Para las alcaparras fritas:
  • 1 bote de alcaparras en conserva
  • Aceite de girasol
  • Para la mayonesa de alcaparras:
  • 100 ml aceite de girasol
  • 1 huevo
  • Caldo de las alcaparras
  1. Triturar el cabracho, la nata, la leche, los huevos y el tomate frito. Poner a punto de sal y pimienta.
  2. Añadir la mezcla a un molde de pudding de silicona y hornear al baño maría unos 45/50 minutos a 180 grados. Calor arriba y abajo sin ventilador. Una vez horneado y frío, desmoldar.
  3. Freír unas alcaparras a modo de guarnición en abundante aceite caliente (previamente escurridas).
  4. Preparar una mayonesa con aceite de girasol, huevo y un poquito del caldo de las alcaparras.
  5. Listo para emplatar.

Y de segundo, una paletilla de cordero asada con patatas panadera, una receta sencilla cuya dificultad está simplemente en elegir una carne de buena calidad para que el plato quede perfecto.

Receta de paletilla de cordero asada de Samantha Vallejo-Nágera
Receta de paletilla de cordero asada de Samantha Vallejo-Nágera

Es noticia: