Samantha Vallejo-Nágera ha abierto las puertas de su casa para cocinar, junto a Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3, el menú de Navidad. En el segundo especial de Navidades con Samantha, Samantha y Carlos han preparado un pastel de cabracho y una paletilla de cordero asada con patatas panaderas, dos recetas sencillas pero tradicionales.

Como primer plato, la empresaria y chef ha elegido un pastel de cabracho que, como ventaja, puede ser elaborado con antelación para restar estrés el día de la celebración. Estos son los ingredientes utilizados y la preparación:

Menú de Navidad de Samantha Vallejo-Nágera: Pastel de cabracho y paletilla de cordero asada Ingredientes Preparación Para el pastel:

400 g de cabracho cocido y limpio de piel y espinas

500 ml de nata

5 huevos

250 ml de tomate frito

Sal

Pimienta

Para las alcaparras fritas:

1 bote de alcaparras en conserva

Aceite de girasol

Para la mayonesa de alcaparras:

100 ml aceite de girasol

1 huevo

Caldo de las alcaparras Triturar el cabracho, la nata, la leche, los huevos y el tomate frito. Poner a punto de sal y pimienta. Añadir la mezcla a un molde de pudding de silicona y hornear al baño maría unos 45/50 minutos a 180 grados. Calor arriba y abajo sin ventilador. Una vez horneado y frío, desmoldar. Freír unas alcaparras a modo de guarnición en abundante aceite caliente (previamente escurridas). Preparar una mayonesa con aceite de girasol, huevo y un poquito del caldo de las alcaparras. Listo para emplatar.

Y de segundo, una paletilla de cordero asada con patatas panadera, una receta sencilla cuya dificultad está simplemente en elegir una carne de buena calidad para que el plato quede perfecto.