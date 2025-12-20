Menú de Nochebuena de Samantha Vallejo-Nágera: Consomé y pavo relleno con chalotas glaseadas al Oporto

Samantha Vallejo-Nágera abre las puertas de su casa para cocinar, junto a invitados del universo MasterChef, los menús de las cenas y comidas navideñas. En el primer especial de Navidades con Samantha ha preparado junto a Gabriela Hinojosa, ganadora de MasterChef 13, un consomé y un pavo relleno con chalotas glaseadas al Oporto, dos recetas tradicionales que son un éxito asegurado en estas fechas tan especiales.

Como plato principal, Samantha ha elegido para la cena de Nochebuena un pavo relleno al horno con chalotas glaseadas al Oporto y puré de patata, una receta elaborada, pero un clásico en estas fechas tan señaladas. Estos son los ingredientes y la preparación:

Ingredientes Preparación Para el pavo:

1 pavo de unos 4 kg

800 g carne picada mixta

100 g jamón picado

50 g albaricoques deshidratados

50 g ciruelas pasas

25 g piñones pelados y tostados

Mantequilla de hierbas fundida para inyectar

Manteca de cerdo o mantequilla fundida para pintar la piel

Para las chalotas glaseadas:

250 g chalota pelada

75 g mantequilla

12 g azúcar

250 g agua

Vino Oporto dulce

Para el puré de patata:

500 g patata para cocer

Mantequilla

Leche

Cebollino picado para decorar Preparar el relleno del pavo, mezclar la carne picada mixta con las ciruelas pasas, los orejones picados, los piñones y el jamón picado, intentar que todo tenga un tamaño homogéneo, salpimentar, añadir 1 huevo fresco y mezclar bien. Rellenar el pavo y bridar para evitar que se salga el relleno durante la cocción. A continuación, cargar la jeringuilla y pichar la mantequilla de hierbas por las dos pechugas de nuestro pavo, con este gesto, se incrementa el sabor y jugosidad. Pintar con la manteca de cerdo la totalidad del pavo para conseguir un dorado homogéneo y una piel crujiente. Hornear de 3 a 4 horas a 170 grados. Para las chalotas glaseadas, pelar las chalotas y ponerlas en una sartén antiadherente con el azúcar y la mantequilla y cocinar durante 10/15 minutos. Una vez pasado este tiempo, mojar con el Oporto y cubrir con agua. Dejar cocinar unos 40 minutos hasta que se caramelicen y se terminen de cocinar por completo. Para el puré de patata: cocer las patatas y una vez cocidas machacar con un tenedor, agregar la mantequilla y la leche caliente y trabajar con una varilla de mano hasta obtener la textura deseada, poner a punto de sal.

Y antes del pavo, un consomé de verduras y carne fue el primer plato elegido por la chef y empresaria, una receta sencilla que solo necesita tiempo de cocción. Se puede preparar incluso con antelación, para restar estrés en las horas previas a la celebración.