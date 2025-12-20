Receta de consomé navideño de Samantha Vallejo-Nágera

Un consomé de verduras y carne ha sido el primer plato elegido por Samantha Vallejo-Nágera, una receta sencilla que solo necesita tiempo de cocción. Se puede preparar incluso con antelación, para restar estrés en las horas previas a la celebración. Aquí tienes todos los ingredientes y la preparación paso a paso:
Consomé navideño de Samantha Vallejo-NágeraConsomé navideño de Samantha Vallejo-Nágera
|Ingredientes
|Preparación
|
- 1 punta de jamón
- 2 huesos de rodilla de ternera
- 200 g de morcillo de ternera
- 1 unidad de hueso de espinazo
- ½ pollo sin piel
- 1 carcasa de pollo
- 1 puerro
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- 1 chorrito de vino de Jerez
- 3 litros de agua
|
- Poner en una olla el pollo sin piel con la carcasa, las verduras peladas y troceadas, el trozo de carne, los huesos y un puñado de sal. Cubrir todo con 3 litros de agua.
- Poner al fuego y dejar que hierva. Cuando rompa a hervir, desespumar para retirar posibles impurezas.
- Tapar, bajar el fuego a una intensidad media baja y dejar cocer durante dos horas, al hervir el caldo despacio se obtendrá un resultado más limpio. Desespumar cada vez que sea necesario.
- Pasada la hora, sacar las verduras y la carne y colar el caldo, rectificar de sal si es necesario y aromatizar con un chorrito de vino de Jerez.
- Enfriar por completo, desgrasar la capa superior y listo para servir.