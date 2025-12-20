Receta de consomé navideño de Samantha Vallejo-Nágera

1 punta de jamón

2 huesos de rodilla de ternera

200 g de morcillo de ternera

1 unidad de hueso de espinazo

½ pollo sin piel

1 carcasa de pollo

1 puerro

2 zanahorias

1 cebolla

1 chorrito de vino de Jerez

3 litros de agua

Poner en una olla el pollo sin piel con la carcasa, las verduras peladas y troceadas, el trozo de carne, los huesos y un puñado de sal. Cubrir todo con 3 litros de agua. Poner al fuego y dejar que hierva. Cuando rompa a hervir, desespumar para retirar posibles impurezas. Tapar, bajar el fuego a una intensidad media baja y dejar cocer durante dos horas, al hervir el caldo despacio se obtendrá un resultado más limpio. Desespumar cada vez que sea necesario. Pasada la hora, sacar las verduras y la carne y colar el caldo, rectificar de sal si es necesario y aromatizar con un chorrito de vino de Jerez. Enfriar por completo, desgrasar la capa superior y listo para servir.