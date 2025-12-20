Enlaces accesibilidad
Receta de consomé navideño de Samantha Vallejo-Nágera

  • Una de las recetas que Samantha cocinó junto a Gabriela, ganadora de MasterChef 13
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus recetas navideñas favoritas
Un consomé de verduras y carne ha sido el primer plato elegido por Samantha Vallejo-Nágera, una receta sencilla que solo necesita tiempo de cocción. Se puede preparar incluso con antelación, para restar estrés en las horas previas a la celebración. Aquí tienes todos los ingredientes y la preparación paso a paso:

Ingredientes Preparación
  • 1 punta de jamón
  • 2 huesos de rodilla de ternera
  • 200 g de morcillo de ternera
  • 1 unidad de hueso de espinazo
  • ½ pollo sin piel
  • 1 carcasa de pollo
  • 1 puerro
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla
  • 1 chorrito de vino de Jerez
  • 3 litros de agua
  1. Poner en una olla el pollo sin piel con la carcasa, las verduras peladas y troceadas, el trozo de carne, los huesos y un puñado de sal. Cubrir todo con 3 litros de agua.
  2. Poner al fuego y dejar que hierva. Cuando rompa a hervir, desespumar para retirar posibles impurezas.
  3. Tapar, bajar el fuego a una intensidad media baja y dejar cocer durante dos horas, al hervir el caldo despacio se obtendrá un resultado más limpio. Desespumar cada vez que sea necesario.
  4. Pasada la hora, sacar las verduras y la carne y colar el caldo, rectificar de sal si es necesario y aromatizar con un chorrito de vino de Jerez.
  5. Enfriar por completo, desgrasar la capa superior y listo para servir.
