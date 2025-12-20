Loquillo: "Soy una consecuencia de todas las personas que he conocido"

José María Sanz, conocido popularmente como Loquillo, es una auténtica estrella del rock. I ya puede serlo, pues ha aguantado durante 47 años encima de un escenario. "Justo cuando yo llegué, ese lugar no lo ocupaba nadie", recuerda el cantante. "La vida es aprender a cumplir los años que uno tiene y saber disfrutar, en cada etapa, de lo que te toca", reflexiona a tan solo un día de su 65 cumpleaños.

"En el escenario eres libre y real; el personaje aparece cuando bajas". Ese personaje, Loquillo, nació como una forma de protección cuando tenía 17 años y empezó a actuar en un cabaret de Las Ramblas de Barcelona: "Era un tipo muy pintón, ya tenía el personaje antes de subirme al escenario".

Hubo un tiempo donde se enfocó en el rock español y en el año 1994 decidió retomar una tradición española de musicar poesía contemporánea: "Es un proyecto que lleva 30 años y 7 discos".

El músico recuerda con nostalgia sus inicios y da gracias por todo lo que tiene y es: "Soy una consecuencia de todas las personas que he conocido, los lugares que he visitado, el cine que he visto, el teatro, la poesía...". "Creo que un artista debe experimentar las fronteras y traspasarlas", añade.