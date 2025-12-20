Loquillo: "Soy una consecuencia de todas las personas que he conocido"
- José María Sanz lleva 47 años encima del escenario haciendo rock y ahora visita Atención Obras
- El músico presenta Corazones legendarios con 23 canciones cantadas a dúo con diferentes artistas
José María Sanz, conocido popularmente como Loquillo, es una auténtica estrella del rock. I ya puede serlo, pues ha aguantado durante 47 años encima de un escenario. "Justo cuando yo llegué, ese lugar no lo ocupaba nadie", recuerda el cantante. "La vida es aprender a cumplir los años que uno tiene y saber disfrutar, en cada etapa, de lo que te toca", reflexiona a tan solo un día de su 65 cumpleaños.
"En el escenario eres libre y real; el personaje aparece cuando bajas". Ese personaje, Loquillo, nació como una forma de protección cuando tenía 17 años y empezó a actuar en un cabaret de Las Ramblas de Barcelona: "Era un tipo muy pintón, ya tenía el personaje antes de subirme al escenario".
Hubo un tiempo donde se enfocó en el rock español y en el año 1994 decidió retomar una tradición española de musicar poesía contemporánea: "Es un proyecto que lleva 30 años y 7 discos".
El músico recuerda con nostalgia sus inicios y da gracias por todo lo que tiene y es: "Soy una consecuencia de todas las personas que he conocido, los lugares que he visitado, el cine que he visto, el teatro, la poesía...". "Creo que un artista debe experimentar las fronteras y traspasarlas", añade.
Nuevo álbum: Corazones legendarios
Ahora presenta un disco doble llamado Corazones Legendarios con 23 canciones de su histórico repertorio. Esta vez cantadas a dúo con artistas que van desde Manolo García a Enrique Bunbury pasando por Alaska, Dani Martín y Raphael. A punto de cumplir los 65 años, el artista cuenta como se gestó el álbum y como es la gira que está realizando por toda España en el programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo, Atención Obras.
La colaboración con Raphael fue especialmente significativa para el músico. "Nuestro país tiene una gran deuda con los artistas", afirma al compararlo con lo que ocurre en otros países como Francia. "Algo muy importante en esta vida es respetar a quienes vienen antes que tú", recalca. En ese sentido, destaca que Dani Martín siempre ha sentido un profundo respeto por las generaciones anteriores, algo que, según él, le ha llevado a estar donde está hoy.
Durante la entrevista también ha tenido tiempo de recordar la figura de su padre, sargento de carabineros de la República. "A veces pienso que hemos hecho muy poco para que la memoria de nuestro país perdure en las nuevas generaciones", sostiene, mientras subraya la importancia del papel de los padres.