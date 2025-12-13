Francia vuelve al olimpo en Eurovisión Junior: Disfruta de sus cuatro victorias en RTVE Play

Francia se ha proclamado esta noche vencedora del Festival de Eurovisión Junior por cuarta vez en su historia. La joven cantante Lou Deleuze se ha alzado con el codiciado trofeo de cristal gracias a su emocionante tema "Ce Monde", una canción que pone el acento en el idealismo, la esperanza y el deseo de cambiar el mundo. Con este triunfo, Francia ha igualado a Georgia como el país con más victorias en la historia del certamen, con cuatro títulos cada uno.

En RTVE Play ya se encuentran disponibles los cuatro triunfos franceses en Eurovisión Junior, desde la primera victoria lograda en Varsovia 2020 con la inolvidable Valentina, hasta la conseguida este 13 de diciembre en Tiflis por Lou Deleuze. Una oportunidad perfecta para revivir y disfrutar de algunos de los momentos más emblemáticos del festival.

El idilio de Francia con Eurovisión Junior no siempre fue constante. El país debutó en la primera edición del festival, celebrada en 2003 en Noruega, logrando un meritorio sexto puesto. Sin embargo, pese a ese buen resultado, la televisión francesa decidió retirarse del certamen a partir de 2005 al considerar que no existía la motivación necesaria para continuar participando. Francia permaneció alejada del concurso durante 14 años, hasta que regresó en 2018, sorprendiendo a todos con una vuelta por todo lo alto. En la edición celebrada en Minsk, Angelina logró un brillante segundo puesto, dejando claro que el país volvía con la ambición de hacer historia.

2020: Primera victoria con Valentina Solo dos años después, en Varsovia 2020, Francia consiguió su primera victoria en Eurovisión Junior gracias a Valentina y su canción "J’imagine". Aquel triunfo llegó con 200 puntos, tras imponerse tanto en la votación del jurado, con 88 puntos, como en la del público, con 112, siendo favorita en ambas. Fue, además, una edición muy especial, marcada por la pandemia del coronavirus, ya que el festival se celebró en un estudio de televisión en Varsovia, convirtiéndose en la primera vez que Eurovisión Junior se organizó íntegramente en un plató como medida sanitaria frente a la COVID-19. Ese éxito permitió a Francia ejercer como país anfitrión en 2021, con una edición celebrada en París. 03.07 min Eurovisión Junior 2020: Actuación de Valentina (Francia)

2022: Segunda victoria con Lissandro La segunda victoria francesa no se hizo esperar. En Ereván 2022, Francia volvió a proclamarse vencedora de Eurovisión Junior gracias al carisma de Lissandro y su enérgica canción "Oh Maman!". Apenas dos años después de su primer triunfo, el país logró imponerse de nuevo, esta vez ante un público vibrante en la capital armenia, sede de la 20ª edición del certamen. La propuesta francesa fue la gran favorita del jurado profesional, que le otorgó 132 puntos, y también contó con un notable respaldo del público, que sumó 71 puntos, siendo la tercera más votada por la audiencia, solo por detrás de Reino Unido (80) y España (78). Con un total de 203 puntos, Francia se alzó con la victoria con una ventaja de más de 20 puntos sobre la anfitriona Armenia, que finalizó en segunda posición con 180 puntos. Este nuevo éxito permitió a la televisión francesa organizar nuevamente el festival, eligiendo Niza como sede de la 21ª edición de Eurovisión Junior. 03.10 min Eurovisión Junior 2022 - Francia: Lissandro canta "Oh Maman!"

2023: Tercera victoria con Zoé Clauzure La tercera victoria francesa llegó en casa, durante la edición de Niza 2023. La jovencísima Zoé Clauzure conquistó a Europa con "Cœur" en uno de los desenlaces más ajustados de los últimos años. Francia se impuso finalmente con 228 puntos, frente a los 201 logrados por España, representada por Sandra Valero, que rozó la que habría sido la segunda victoria española en la historia del certamen. A pesar del triunfo, la televisión francesa decidió renunciar a la organización de Eurovisión Junior 2024, alegando el elevado esfuerzo económico que suponía la celebración de los Juegos Olímpicos de París. De este modo, Madrid fue elegida como sede de la 23ª edición del festival, convirtiéndose en el primer Eurovisión celebrado en España desde 1969. 02.55 min Eurovisión Junior 2023 - Francia gana con Zoé Clauzure y su "Coeur"