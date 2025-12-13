Basketmi Ferrol: cuando el baloncesto enseña a vivir

Dicen que un equipo juega con el corazón cuando persigue algo más que victorias. Cuando el objetivo no aparece en la clasificación, sino en la forma de vivir. En Ferrol, el Abeconsa Basketmi —equipo de baloncesto en silla— es exactamente eso: una comunidad donde cada jugador llega con su historia y se queda por el compromiso compartido de seguir adelante.

Antón y Aitor, dos compañeros del equipo Basketmi de Ferrol, durante la grabación de 'De Seda y Hierro'

Aitor, con 42 años, sabe bien lo que significa recomenzar. Un accidente pirotécnico le dejó graves secuelas en una pierna y le obligó a despedirse del fútbol sala. Hoy, en el Basketmi, ha encontrado algo distinto al éxito deportivo. “Aunque yo me plantee que puedan existir oportunidades o salidas deportivas atractivas a nivel económico o profesional, yo no estoy en este deporte por eso. Estoy para hacer club y vivir experiencias vitales”, asegura en el programa De Seda y Hierro. Según Aitor, en el equipo no hay jerarquías: cada historia importa lo mismo.

El baloncesto como salvación “El baloncesto le salvó la vida“ Entre esas historias está la de Antón. Con solo 16 años, es el jugador más joven de la Primera División de baloncesto adaptado. Nació con una malformación que le causaba un dolor constante hasta que él mismo tomó una decisión extrema: pedir la amputación de una de sus piernas. El baloncesto llegó después, como una tabla de salvación. “Antón vivía muy triste y el baloncesto le salvó la vida”, recuerda su madre, Gema. Antón es el jugador más joven de la Primera División de baloncesto adaptado Gema no solo es madre. Es presidenta del club Basketmi de Ferrol, comerciante comprometida con la inclusión y una de las voces más activas en la divulgación del deporte adaptado. Junto a Antón y sus compañeros de equipo, recorre colegios ofreciendo charlas motivadoras. “Lo que siento es esperanza porque mientras están escuchando, te están entendiendo y ninguna palabra cae en saco roto”, afirma Gema. De hecho, la madre de Antón asegura que su hijo quiere que el baloncesto en silla se conozca porque está seguro de que en las olimpiadas se ven a los héroes pero en las paralimpiadas nacen los superhéroes. “Lo mejor que hace mi madre para cuidarme es hacerme reír“ Lo cierto es que Antón tiene un gran apoyo por parte de su madre. “Lo mejor que hace mi madre para cuidarme es hacerme reír”, afirma Antón. Una felicidad que es fruto de un gran esfuerzo para Gema. “Cuando Antón nació pensé: “¡qué bien que naciera aquí!" Tengo un hijo con discapacidad, estoy preparada para luchar a su lado”, asegura. ““