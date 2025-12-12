El fascinante viaje transdisciplinar de Tania Candiani, en ‘Metrópolis’

Metrópolis ofrece un recorrido por la trayectoria de Tania Candiani, una de las artistas mexicanas más renombradas a nivel internacional de su generación. A las políticas y prácticas feministas, que han sido tema central de su obra desde el principio, se han ido sumando, en años recientes, la naturaleza y los saberes ancestrales, el universo de lo sonoro y las políticas de la escucha, o la investigación de las tecnologías y de su papel en la producción de conocimiento.

Protección familiar (Tania Candiani, 2004)

Tania Candiani nació en 1974 en México D.F. donde estudió Letras Hispánicas hasta trasladarse, hacia mediados de los años 90, a Tijuana. Allí se sumergió en la efervescente escena cultural y artística de la ciudad empezando a explorar su vena plástica y a trabajar de forma interdisciplinar y colectiva, una experiencia sumamente útil para el desarrollo de los numerosos proyectos en los que colabora con expertos de otras disciplinas. La mayoría de esos proyectos son concebidos y realizados in situ respondiendo a las especificidades del contexto proporcionado por una residencia artística o una de las numerosas exposiciones y bienales en las que ha participado en la última década.

Prácticas y políticas feministas Después de haber participado en varias muestras en Tijuana, Tania Candiani aterrizó en Madrid con la exposición colectiva ‘Tijuana Sessions’ (2005) en la Sala Alcalá 31, donde presentó tres grandes dibujos cosidos pertenecientes a la serie ‘Gordas’ (2002), que enfocaba la problemática de la percepción del cuerpo femenino regida por los estereotipos difundidos por la publicidad y los medios de comunicación y reforzada por la industria del bienestar y la belleza. El proyecto fue desarrollado con diversas técnicas y materiales y en múltiples formatos, lo mismo que ‘Protección familiar’ (2004), donde empleó objetos asociados al género femenino y el trabajo doméstico para cuestionar la institución social de la familia y el papel otorgado, en su marco, a la mujer. Gordas (Tania Candiani, 2002) R Para la acción colectiva ‘Pulso’ (2016) trabajó con más de 200 mujeres que viajaron en las 12 líneas del Metro de México D.F. tocando tambores ‘teponaztlis’ con las manos teñidas de rojo para protestar contra el aumento de ataques a mujeres en el transporte público. Esta acción en movimiento generó un sonido y un flujo subterráneo reminiscentes de la era prehispánica y de los ríos que, hace tiempo, corrían por el trazado del metro.

La naturaleza y los saberes ancestrales Los ríos son un tema recurrente en la obra de Tania Candiani desde que vivió una temporada a orillas del río Magdalena a su paso por Honda, sede de la residencia FLORA y, antiguamente, el puerto fluvial más importante de Colombia. Allí realizó ‘La Magdalena y otros estudios de campo’ (2013), su primera indagación en los saberes ancestrales y como éstos empezaron a ser sustituidos por la ciencia a la llegada de los exploradores europeos. La Magdalena y otros estudios de campo (Tania Candiani, 2013) R Desde entonces ha realizado varias piezas en homenaje a ríos específicos, entre ellos ‘Arpas de agua’ (2021) en la XV Bienal de Cuenca, donde incorporó el trazado de los cuatro ríos que pasan por la ciudad en cuatro instrumentos musicales de cuerda, desarrollados con un lutier local sobre la base de telares circulares industriales que remitían a la producción textil ecuatoriana. Arpas de agua (Tania Candiani, 2021) RICARDO BOHORQUEZ Ya en ‘Cromática’ (2015), un proyecto en torno a la sinestesia sensorial que partía de los colores rojo, azul y amarillo y de la producción textil y cerámica artesanal, la artista había convertido un telar tradicional en instrumento musical y descubierto los elementos sonoros del trabajo.

El universo de lo sonoro y las políticas de la escucha Para la XIII Bienal de La Habana, Tania Candiani situó su investigación sobre esta relación en el contexto cubano reuniendo, en la videoinstalación ‘El sonido de la labor’ (2019), tres de las tradiciones donde se percibe claramente: los cantos de los esclavos en las plantaciones de azúcar, el oficio de lector de tabaquería y el encaje de bolillos. En otros trabajos, como ‘Danza de la tierra’ (2022), refleja las coreografías generadas por trabajos y ritos relacionados con la agricultura, que son la base de muchas de las ‘danzas coloniales’ en las que se entretejen tradiciones africanas, indígenas y occidentales. El sonido de la labor (Tania Candiani, 2019) ™ Con ‘For the Animals’ (2022), la artista de adentró ya en el campo de la investigación y especulación científicas para plantear la pregunta de cómo y qué escuchan los animales. Producido durante una residencia artística en el ASU Art Museum, el proyecto incluyó un concierto para los animales que habitan el desierto de Arizona.