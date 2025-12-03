La Fundació Dalí impulsa Platform Dalí, una alianza inédita entre arte y ciencia inspirada en el legado del artista

Salvador Dalí entendió siempre que la ciencia no era un territorio ajeno al arte, sino una fuente de imágenes, teorías y revelaciones capaces de transformar la mirada artística. Hoy, casi un siglo después de su célebre exposición de 1929, Barcelona retoma esa intuición para lanzar Platform Dalí, un nuevo programa internacional que articula la creación contemporánea con algunos de los centros científicos más avanzados de la ciudad.

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha presentado este martes en La Pedrera Platform Dalí, un ambicioso programa que busca situar a la ciudad como un nodo de referencia en la intersección entre arte, ciencia y tecnología. Dirigido por Mónica Bello, una de las figuras más influyentes del arte científico en Europa tras su paso por el CERN, el proyecto aspira a proyectarse hasta 2029, año en que Barcelona celebrará el centenario de la célebre exposición de Dalí de 1929. Entonces, una gran muestra reunirá los resultados de esta plataforma y el recorrido creativo generado en colaboración con algunos de los centros científicos más punteros de la ciudad.

La iniciativa contará con cinco aliados estratégicos: el Barcelona Supercomputing Center, el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), el Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) y el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Una constelación inédita que articula laboratorios de frontera con prácticas artísticas contemporáneas.

Dalí como detonante: un artista que entendió la ciencia como cultura El proyecto reivindica la dimensión científica del propio Dalí. Su interés por la física cuántica, la óptica, la biología molecular o la “visión atómica”, término con el que describía la descomposición de la realidad en unidades elementales, anticipó debates hoy centrales en la cultura digital. El mismo logo del proyecto, diseñado por Javier Jaén, se inspira en esos motivos: huevos, hormigas, partículas suspendidas… símbolos dalinianos reinterpretados desde una sensibilidad contemporánea. “Dalí es el artista que se pregunta por los límites del conocimiento y que atraviesa disciplinas sin complejos”, recordó Bello durante la presentación. “Su mirada nos permite pensar la práctica artística actual en diálogo con la ciencia y la responsabilidad social que implica producir conocimiento”. Presentación del programa 'Platform Dali' impusado por la Fundación Dalí Ruth Cantarero

Un programa estable: becas, residencias y mediación Platform Dalí arranca oficialmente en 2026, pero ya ha anunciado a sus primeros participantes: Tania Candiani, a quien el programa Metrópolis dedicará un capítulo monográfico el próximo 15 de diciembre, Israel Galván, Taller Estampa y George Mahashe. El programa incluye dos becas artísticas al año, con inmersión en los centros científicos, cinco residencias anuales, que permitirán un trabajo continuado con investigadores y laboratorios, un programa de mediación y encuentros abiertos para reforzar la dimensión pública del proyecto, y presentaciones anuales a partir de 2027, antes de la gran exposición final en 2029. El proyecto busca que los artistas exploren cómo la investigación científica puede modificar su manera de ver, narrar o experimentar el mundo..

Entre teoría cuántica, datos masivos y océanos microscópicos La elección de los centros colaboradores abre también otra línea de lectura: el proyecto no propone una idea abstracta de “ciencia”, sino un conjunto de dominios concretos, como computación de alto rendimiento, fotónica, investigación marina, física de altas energías y biomedicina, que están transformando de forma radical nuestra comprensión del mundo. Trabajar con un superordenador como el del BSC o con tecnologías de fotónica del ICFO no solo expande las herramientas posibles para un artista, también obliga a preguntarse cómo entendemos hoy la materialidad digital, la escala planetaria de los datos, la frontera entre biología y tecnología y la fragilidad del océano en un planeta en crisis.