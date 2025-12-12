La lucha silenciosa de los guardabosques contra el furtivismo: ¿Quiénes son y por qué trabajan en la sombra?

Van cubiertos, patrullan de noche, conviven con leones, elefantes, leopardos, búfalos y rinocerontes… y aun así, su mayor amenaza no es la fauna, sino los furtivos. En el segundo capítulo de Dra. Fabiola Jones descubrimos que la conservación en África no depende solo de veterinarios y centros de rescate: en la primera línea de defensa están ellos, las patrullas de rangers y guardabosques, una red de profesionales formados, coordinados y casi siempre invisibles que sostienen la supervivencia de las especies más vulnerables del continente.

Quiénes son y por qué trabajan en la sombra “No son militares, pero sí están en una guerra”, señala Fabiola al comenzar su jornada con ellos. La frase no es una metáfora: los guardabosques operan en áreas donde actúan redes internacionales de furtivos, delincuentes organizados con intereses económicos comparables a los del narcotráfico. Por seguridad, ocultan su rostro y evitan identificarse. La naturaleza de su trabajo exige vigilancia constante, capacidad física y un profundo conocimiento del terreno: leer huellas, anticipar rutas de animales, reconocer alteraciones en el paisaje y desmantelar puntos críticos antes de que haya víctimas. Su labor abarca patrullas nocturnas, seguimiento de señales sospechosas, rastreo de incursiones humanas y localización de trampas. Son, como ellos mismos se definen, “guardianes de la fauna salvaje para las generaciones futuras”.

Patrullas nocturnas en terreno hostil El episodio muestra parte de ese trabajo silencioso. Las patrullas nocturnas se realizan en absoluta oscuridad, atravesando zonas de vegetación densa, caminos irregulares, cauces secos y territorios donde la fauna silvestre se mueve libre. Encontrarse con un elefante sorprendido, un búfalo irritado o un felino en plena actividad entra dentro de lo posible. Pero la verdadera tensión reside en lo que no se ve: movimientos humanos que pueden estar ocultos o trampas colocadas en puntos estratégicos. En ese entorno, la experiencia, el oído, la intuición y el control emocional son tan determinantes como un GPS o una linterna frontal.

Lazos trampa: la amenaza silenciosa que vacía la sabana Uno de los métodos más crueles del furtivismo que vemos en el programa son los lazos trampa: cables escondidos entre la vegetación que se cierran como un nudo corredizo cuando un animal pasa. A simple vista parecen inofensivos, pero su efecto es devastador: provocan heridas graves, estrés extremo y, en muchos casos, una muerte lenta y silenciosa. El capítulo muestra a Fabiola aprendiendo a identificarlos y retirarlos junto a los guardabosques. Allí descubre algo que ellos conocen bien: “donde hay un lazo, hay muchos”. Por eso tardan horas en recorrer el terreno y retirar uno tras otro, con la conciencia de que cada cable desactivado es una vida potencialmente salvada. 06.10 min Dra. Fabiola Jones explica cómo funcionan los lazos trampa. de los cazadores furtivos

Sudáfrica y Namibia: dos territorios, una misma lucha El trabajo anti furtivo que vemos en pantalla refleja solo una parte de lo que ocurre a diario en el continente. En Sudáfrica, el programa muestra las estrategias de rastreo terrestres de los guardabosques y cómo estos operan en reservas con una presión furtiva altísima. En Namibia, la vigilancia se expande hacia terrenos enormes que superan las 750.000 hectáreas. Allí, las patrullas de rangers se apoyan en cámaras de visión térmica, dispositivos de geolocalización, redes de comunicación sofisticadas y programas de entrenamiento donde participan profesionales y voluntarios de todo el mundo. La logística es desafiante: largas distancias, de noche, zonas remotas y la obligación de anticiparse a movimientos sospechosos antes de que haya un daño irreversible. Ambos modelos y ambos países comparten la misma misión: adelantarse antes de que el furtivismo actúe.

Un trabajo que sostiene la vida en la sabana El capítulo deja claro que, sin los rangers y los guardabosques, la conservación sería imposible. Detectan amenazas antes que nadie, desactivan trampas, patrullan zonas inaccesibles, mantienen rutas seguras para los animales y colaboran estrechamente con veterinarios, biólogos y centros de rescate. Su labor es silenciosa, pero su impacto es inmenso: son la estructura operativa que sostiene la vida salvaje en algunos de los ecosistemas más frágiles del planeta.