La frágil situación del rinoceronte en África, explicada en 'Dra. Fabiola Jones'

Centros de alta seguridad cuya ubicación se mantiene en secreto, accesos restringidos que exigen un doble chequeo de antecedentes —nacional e internacional—, guardabosques armados y unidades de formación para equipos antifurtivos. Todo esto forma parte del día a día en la protección del rinoceronte en África, uno de los animales más amenazados del planeta. Y todo por un cuerno.

Tal y como muestra el segundo capítulo de Dra. Fabiola Jones, la situación del rinoceronte es extremadamente compleja. A través de distintas intervenciones, tanto en el centro de rescate Rhino Connect como en plena sabana, Fabiola desvela la realidad de estos grandes herbívoros y los enormes desafíos a los que se enfrentan para sobrevivir como especie.

Un animal con historias marcadas por el furtivismo En el centro, cada rinoceronte tiene un nombre y una historia. Muchos son huérfanos porque sus madres fueron asesinadas por furtivos; otros son supervivientes de ataques. Aunque aquí reciben cuidados especializados, siguen necesitando algo esencial para cualquier animal salvaje: aprender a comportarse como rinocerontes. En el programa vemos cómo se relacionan, establecen jerarquías y utilizan el cuerno para marcar territorio, proteger comida u organizar el grupo. Ese mismo cuerno, indispensable para su vida social, es también la razón por la que están en peligro. 09.38 min Intervención de la Doctora Fabiola Jones con unos bebés rino muy especiales

Un cuerno que salva y condena A lo largo del episodio, la directora del centro explica a Fabiola por qué el cuerno del rinoceronte se ha convertido en su mayor maldición. No es un hueso ni un colmillo: está compuesto de queratina, la misma sustancia que forma nuestras uñas o los cascos de los caballos. Sin embargo, se le han atribuido —especialmente desde la medicina tradicional asiática— propiedades falsas que han disparado su valor en el mercado negro. El resultado es devastador: Un kilo de cuerno puede alcanzar 80.000 dólares .

. Su comercio ilegal opera al nivel de las mafias dedicadas a la droga o la explotación humana.

Cuanto más escasa es la especie, más aumenta su valor, alimentando un círculo perverso que incentiva la extinción. “Cuantos menos rinocerontes haya, más sube el valor de sus cuernos”. Una frase que convierte la supervivencia de una especie en mera especulación y revela la verdadera dimensión del problema.

De 30 a más de 1.600 rinocerontes abatidos al año Según explica la veterinaria andaluza, las cifras hablan por sí solas. En 2009 se registraban unas 30 muertes anuales por furtivismo; en 2016 la cifra alcanzó un récord histórico: 1.600 rinocerontes abatidos en un solo año. En 2025, aunque la situación ha mejorado, sigue siendo alarmante: entre 300 y 400 rinocerontes mueren cada año a causa del tráfico ilegal. RTVE

Estrategias de protección Ante esta escalada de violencia, muchos propietarios de reservas privadas dejaron de tener rinocerontes: protegerlos implicaba arriesgar la propia vida. Ese vacío lo han asumido centros de rescate como Rhino Connect, que visita Fabiola: espacios especializados cuyo objetivo es garantizar la supervivencia de la especie hasta que puedan reintroducirse en zonas seguras. Su labor combina vigilancia antifurtivos, suplementación alimentaria en épocas de escasez, atención veterinaria y un trabajo constante de educación y divulgación. El trabajo de conservación también pasa por otras estrategias, como se muestra en el programa. Una de ellas es la instalación de dispositivos de radiofrecuencia en los cuernos. En una intervención en la que el animal no sufre ningún tipo de daño, los profesionales colocan pequeños transmisores que permiten geolocalizarlo y hacer un seguimiento que puede salvarle la vida. Aunque es un método algo intrusivo, permite que los animales puedan seguir viviendo como deben: libres. Existe un último recurso al que solo se recurre como medida extrema: el descorne. Aunque el procedimiento no causa dolor real al animal, resulta duro de realizar porque supone retirarle temporalmente una parte esencial de su identidad y de su relación con otros rinocerontes.

El futuro del rinoceronte depende de todos La divulgación y la concienciación social son claves para la supervivencia de la especie. Solo a través del conocimiento y el compromiso es posible protegerla. “El futuro de estos animales pasa por el apoyo internacional, por la educación. Por eso es importante que estéis hoy aquí conmigo”. Una reflexión que recuerda que conservar una especie no es solo una cuestión técnica: es una responsabilidad compartida.