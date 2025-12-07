La situación del guepardo en África a través de los ojos de la Dra. Fabiola Jones

“El guepardo es el mamífero terrestre más veloz del planeta, y, desgraciadamente, avanza velozmente hacia su extinción”. Así se expresa Fabiola Quesada en el primer capítulo de la Dra. Fabiola Jones. Con ella descubrimos la delicada situación de esta especie: quedan alrededor de 7.000 guepardos en libertad, y su supervivencia es mucho más frágil de lo que parece.

Una especie extraordinaria y vulnerable Es el mamífero terrestre más veloz de la tierra, alcanza los 100km hora en tres segundos. Su anatomía lo convierte en un felino único, pero extremadamente vulnerable. Los guepardos son una de las especies más amenazadas de la sabana. El programa nos lleva al corazón de su fragilidad: enemigos visibles e invisibles que ponen en jaque a los adultos y a sus crías, en una lucha constante por su supervivencia.

Crías que luchan por sobrevivir Fabiola Quesada explica que las crías de guepardo tienen enormes dificultades para sobrevivir en la naturaleza. Son presa fácil de depredadores como la mamba negra, y su vulnerabilidad en los primeros meses es una de las razones por las que la población tiene un crecimiento lento. ““

La cría en cautividad: un reto enorme Sobrevivir en la naturaleza representa un desafío monumental para las crías. Pero es que la cría en cautividad tampoco es sencilla. Los guepardos no siempre se reproducen con facilidad en centros especializados, y requieren cuidados muy precisos para mantener su salud, su comportamiento natural y su capacidad de vivir de forma independiente. Por eso, cada cachorro que sobrevive se celebra como una auténtica victoria para la especie. 09.19 min Los guepardos como nunca los has visto, con la Doctora Fabiola Jones

Comercio ilegal El programa también muestra una amenaza muy grave: el comercio ilegal de crías para venderlos como animales exóticos. Esta práctica separa a los pequeños de sus madres, reduce sus posibilidades de supervivencia y contribuye al declive de la especie. Es uno de los grandes enemigos silenciosos del guepardo.

El papel clave de los centros de conservación A lo largo del episodio, vemos la importancia de los centros de rescate y conservación. Allí se cuida a cachorros huérfanos, se rehabilita a guepardos rescatados y se prepara a los jóvenes para recuperar sus instintos de caza y supervivencia. La Cheeta Conservation Fund o el centro de rescate de guepardos liderado por Kim Biltrop son refugios donde ciencia, esfuerzo y dedicación se unen para dar una segunda oportunidad a estos felinos.

Una llamada a la conservación La situación del guepardo es delicada, pero no es una batalla perdida. La Dra. Fabiola Jones muestra que, detrás de cada animal, hay equipos profesionales trabajando para proteger su futuro. Su labor es esencial para que esta especie extraordinaria continúe habitando la sabana africana.