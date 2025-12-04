Intervenciones en la sabana: ¿Por qué se vendan los ojos a los animales, como vemos en la 'Dra. Fabiola Jones'?

Si has visto las intervenciones veterinarias del programa La Doctora Fabiola Jones, quizá te haya llamado la atención un gesto que se repite: los animales aparecen con los ojos vendados durante los procedimientos. ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué sirve cubrirles la vista mientras están anestesiados? La respuesta tiene que ver con bienestar animal, seguridad y control del estrés.

¿Por qué se les vendan los ojos a los animales? En todas las intervenciones en las que vemos participar a la Dra. Fabiola Jones, los animales aparecen con los ojos cubiertos cuando están anestesiados, desde la “manicura” de una cebra hasta la operación de un guepardo en campo abierto. Lejos de ser un gesto anecdótico, es una medida de protección fundamental y parte habitual del trabajo con fauna salvaje. Fabiola Jones, durante una de las intervenciones

Entrar en un sueño profundo La visión es uno de los sentidos que más activa la alerta en los animales salvajes. Aunque estén anestesiados, la luz, el movimiento o cualquier estímulo visual pueden inquietarlos. La venda reduce estos estímulos y ayuda a que el animal se mantenga tranquilo, evite movimientos bruscos y entre en un sueño más profundo y seguro. Incluso bajo sedación, un animal salvaje puede reaccionar ante un pequeño estímulo. Reducir su nivel de alerta visual no solo beneficia al animal: también crea un entorno más seguro para el equipo veterinario que trabaja a su alrededor. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que las intervenciones en campo abierto se realizan en condiciones complejas: luz solar intensa, viento, polvo, insectos o ramas que pueden rozar los ojos. La máscara también actúa como protector que evita irritaciones y mantiene la superficie ocular protegida. Fabiola Jones, durante una de las intervenciones

Una práctica común en veterinaria de fauna salvaje Aunque pueda sorprender, tapar los ojos es una práctica rutinaria en la veterinaria de fauna salvaje. Se utiliza tanto en intervenciones breves —como revisar pezuñas o curar una herida— como en procedimientos más complejos. En La Doctora Fabiola Jones, lo vemos repetidamente como un gesto rápido, cuidadoso y decisivo para garantizar la protección del animal. Cada intervención en la sabana exige precisión, calma y respeto. Cubrir los ojos es una herramienta sencilla que reduce el estrés, aumenta la seguridad y contribuye al bienestar del animal.