Diego Arroyo, de Veintiuno, rinde homenajea a Robe Iniesta con esta versión de su mítico tema

Para Diego Arroyo, cantante de Veintiuno, el vacío que ha dejado Robe Iniesta, fallecido este 10 de diciembre a los 63 años de edad, será insustituible. El mundo de la música se queda huérfano de uno de los grandes referentes del rock patrio, líder de la mítica banda Extremoduro y artífice de algunas de las mejores letras que se han escrito en español. Para rendirle homenaje, el músico he querido recuperar uno de los himnos de la banda, "La vereda de la puerta de atrás", que ha interpretado, junto a Chica Sobresalto, en el especial que dedicado a Robe Iniesta de Open Play.

Ambos artistas reconocen que la noticia les ha dejado en shock. "No me lo puedo creer, Robe", escribía Diego en sus redes nada más enterarse de su muerte. Hablamos muy probablemente del rockero español más popular de las últimas tres décadas, un verso libérrimo, de mueca áspera, y compositor de himnos inolvidables, mil veces tarareados, entre los que también se encuentran canciones como "Jesucristo García", "So payaso", "Salir" o "Puta".

"La vereda de la puerta de atrás", versión de Diego Arroyo y Chica Sobre Salto Visiblemente emocionados, Diego Arroyo y Chica Sobresalto han puesto música y voz a uno de los temas más reconocibles del imaginario musical de Robe Iniesta y Extremoduro. "La vereda de la puerta de atrás" es uno de los temas que componen el álbum Yo, minoría absoluta, un disco publicado en 2002 que marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la banda. Un punto de madurez tanto musical como lírica de Iniesta. Con acordes más comedidos, acariciando el clímax melódico y un tempo medio poco acelerado, la letra siempre libertaria de su autor se desliza con claridad, marcando un himno perfecto para recitar en los directos. 03.56 min Open Play - Chica Sobresalto y Diego Arroyo de Veintiuno versionan "La vereda de la puerta de atrás" "Yo empezado a llorar a las 7.00 horas, he ido a grabar un programa a las 12.00 horas y durante la grabación he llorado dos veces porque era sobre Robe. Luego he venido aquí y de momento llevo sin llorar 4 horas", ha expresado el artista de la formación Veintiuno. Sus palabras también han sido secundadas por Maialen.