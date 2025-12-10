Nacida en el seno de una familia republicana vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, Dorotea Barnés González fue una pionera en el ámbito de la química. Consiguió su doctorado durante el primer tercio del siglo XX, cuando la ciencia empezaba a pronunciar nombres de mujer. Sus indagaciones resultaron decisivas para introducir la espectroscopía Raman en España, una técnica hoy imprescindible para analizar la materia con la interacción de la luz.

En 1930, tras sus trabajos en Estados Unidos, publicó un artículo en la revista The Journal of Biological Chemistry, un hito para una mujer española en aquella época. Científica brillante de la Edad de Plata, Barnés se relacionó con figuras como el filósofo Miguel de Unamuno o el premio Nobel de Medicina Severo Ochoa en un momento en que la investigación aún era un ámbito muy masculino.

Su prometedora carrera quedó silenciada por la Guerra Civil –qué pasó exiliada en Francia– y después, por la represión de la dictadura. A su vuelta a España fue inhabilitada para la enseñanza y, como tantas mujeres de su generación, relegada al ámbito doméstico y borrada de la historia.

El documental sonoro "Dorotea Barnés, luz en la ciencia", con guion de Minerva Oso y diseño sonoro de Samuel Alarcón, recupera la figura y el legado de esta química de vanguardia. Participan Adela y José Vicente Giménez Delgado, nietos de la investigadora; la física Carmen Magallón, autora de Pioneras españolas en las ciencias; el historiador José María López y las científicas María José Sánchez Barrena y Esther Rebollar, que nos invitan a conocer el Instituto de Química Física Blas Cabrera. Este centro madrileño ocupa un llamativo inmueble de los años treinta, el Edificio Rockefeller, donde trabajó la propia Barnés, que hoy da nombre a una biblioteca. Para reconstruir su biografía escuchamos también el ensayo de la obra teatral Doro, escrita por el científico del Instituto de Materiales de Madrid Rafael Pérez del Real e interpretada por investigadores del CSIC.

Adela y José Vicente Giménez Delgado, nietos de Dorotea Barnés.















