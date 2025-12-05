‘Conexiones 4’: El dibujo contemporáneo como emoción y pensamiento

¿Qué entendemos hoy por dibujo expandido? El dibujo contemporáneo es pensamiento, emociones, memoria y relato… y 'Conexiones' ha sido uno de los proyectos emblemáticos dedicados a esta disciplina del arte español actual. Desarrollado en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración, situado en Madrid y en colaboración con la Fundación Banco Santander, durante más de una década, su programación ha aglutinado un talentoso conjunto de artistas que mantienen estrechos vínculos con el trazo.

El reto expositivo, concebido por el comisario Óscar Alonso Molina, ha consistido en encargar a cada uno de los artistas seleccionados una muestra inédita que incluya esta disciplina a partir de dos obras escogidas de entre los fondos de ambas instituciones.

La exposición de Sara Quintero, 'En los márgenes', será la última muestra de este certamen que, a partir de ahora, se transforma en nuevos proyectos, ya en preparación, dedicados a la práctica del dibujo en el Museo ABC.

A lo largo de los años, Metrópolis ha seguido de cerca 'Conexiones' y le ha dedicado cuatro programas, incluido el que ahora se estrena, a profundizar tanto en las obras como en los procesos previos realizados por los artistas junto con el comisario. En esta cuarta entrega, acompañados por la directora del museo, Inmaculada Corcho y el comisario Óscar Alonso Molina, Metrópolis recorre las propuestas de Sara Quintero, Guillermo Peñalver y el colectivo Laramascoto, desvelando los secretos de sus estudios y su manera de entender la creación.

Además, como homenaje a este certamen, Metrópolis volvió a reunir al comisario y a los cuatro creadores de esta última fase para compartir experiencias y reflexionar sobre los aprendizajes que supuso para ellos formar parte del proyecto.

Dibujar y recortar la biografía En la exposición 'Autorretrato de interior' (2019) de Guillermo Peñalver (Tarragona, 1982), el motor del proyecto es su propia biografía. La exposición nos adentra en su casa-estudio, el espacio íntimo donde se funden la vida profesional y la privada. La aproximación al dibujo del artista es muy original. El seto rosa (Guillermo Peñalver, 2025) R En palabras del comisario: "A Guillermo podemos verle ejecutar tanto primorosos ejemplos de técnica tradicional a partir de grafito o lápices de color, como los sorprendentes recortables que le han conferido la posición tan destacada que ocupa dentro de su generación. En este tipo de piezas llama la atención la riqueza de papeles y cartulinas empleada, así como la inteligencia a la hora de sacar partido a sus texturas, transparencias, brillos, grosores o contrastes".

Tentativas de futuro en un trazo Laramascoto es el colectivo artístico formado en 2007 por los artistas Santi Lara (Tomelloso, 1975) y Bea Coto (Gijón, 1977). En '10011. Arqueología futura' (2020), concibieron un mundo imaginario con estética de ciencia ficción. Grandes avatares (Laramascoto, 2011) R La práctica de estos artistas visionarios combina elementos del mundo gráfico manual con nuevas tecnologías y presenta un proyecto transdisciplinar en el que intervienen elementos variados: piezas de animación digital, instalaciones de dibujo expandido, impresiones láser 3D que simulan fósiles... En la muestra, el elemento que aglutina todo es el dibujo, entendido bajo una perspectiva híbrida, reflexiva e interdisciplinar.

El dibujo como revisión histórica La artista Sara Quintero (Madrid, 1971) utiliza en 'En los márgenes' (2025) imágenes, técnicas y maneras que recuerdan al arte del pasado, poniéndolas al servicio de asuntos políticos y sociales actuales. Su dibujo parte de imágenes diversas de la Historia del Arte que la artista hace dialogar mediante programas digitales. Una vez impresas estas imágenes rescatadas del pasado, la mano de la artista vuelve a intervenirlas creando distintas capas de significado. La parranda triste (Sara Quintero, 2020) R Tal y como el comisario explica durante la emisión: “la artista ha creado una suerte de reportaje visual sobre la tragedia de los migrantes que se vive hoy en las costas del Mediterráneo, en el cual los aspectos documentales y el lenguaje periodístico se funden con la visión épica e idealizada que la tradición ofrecía sobre la muerte y el naufragio”.