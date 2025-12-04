Paula Vázquez recorre Bolivia en 'Más allá del fin del mundo’: Tradición y bondades de un país que vas a querer visitar

El viaje de las seis parejas de Hasta el fin del mundo transcurre de forma paralela a la visita que Paula Vázquez y todo el equipo realizan de los diferentes países de Latinoamérica. En esta nueva etapa, donde el punto de encuentro para los concursantes es Sucre, en Bolivia, Paula realiza varias paradas por un país lleno de contrastes y de tradiciones, con un marcado pasado colonial.

El equipo se adentra en Tarabuco, un pueblo de interior que simboliza la resistencia indígena a los años de la colonización española. La armonía y la amabilidad de sus gentes es algo que Paula Vázquez y todo el equipo pueden comprobar de cerca. Visitan a Julián, el guardián de las semillas, que cuida las tradiciones y la tierra como lo que es, su forma de vida. Julián y su familia forman parte de los Yampara, un pueblo agricultor muy conectado con los ciclos de la naturaleza. "Primero recuperamos todas las semillas. Cada año estamos recuperando dos o tres variedades y las distribuimos a los productores para que puedan sembrar y multiplicar. Que estén disponibles para toda la población", asegura Julián sobre lo que supone su trabajo para su pueblo.

Esta comunidad tiene variedades muy distintas de los productos que nacen de la tierra. El guardián muestra hasta 20 tipos de patatas que se conservan y se cultivan para consumir. Uno de los tubérculos se llama isaño, que es resistente, tolera bien las heladas y crece en suelos pobres.

Julián les muestra las labores de Norma, su esposa, y de Evarista, su prima. Esta última se dedica a tejer telas para hacer piezas tradicionales. Son ropas muy características que cada vez se venden más caras porque hay pocas personas que las elaboran y por el valor de las materias primas. Además, a Paula le llaman la atención los sombreros que usan los Yampara. La presentadora se prueba el sombrero de soltera, que puede servir para atraer a pretendientes, aunque confiesa que no está muy por la labor de casarse.

Tras ver lo que hacen y cómo trabajan los Yampara, el equipo disfruta de una comida tradicional que han estado elaborando Norma y Evarista en el fuego. Toman jugo de cebada o cereales puros, entre otros manjares. Antes de empezar a comer, este pueblo boliviano agradece a la Pachamama los alimentos. Además, antes de terminar y como muestra de celebración, tocan el charango, uno de los instrumentos emblemáticos de Bolivia.

Bullicio en el mercado de Sucre La tranquilidad y el sosiego de Tarabuco se sustituye por la viveza del mercado central de Sucre. Todo el equipo puede ver y oler las numerosas variedades de fruta, verdura o de especias que se dan cita en la llamada 'ciudad blanca', en Bolivia. En la visita por el mercado, Paula se detiene en varios puestos: uno de ellos con 'ají', que es como se conoce a los chiles o guindillas que se usan en casi todos los platos tradicionales. En este mercado lleno de vida y de colores, el equipo no quiere perderse el puesto de Doña Cristina. Aquí se da la llamada tradición chuquisaqueña, que son los chorizos que se elaboran de forma artesanal y donde hay cola para poder disfrutar de ellos. "Aquí vienen desde el aeropuerto", asegura la dueña del negocio. Paula tiene la suerte de poder degustar uno de estos sándwiches con el que se nos hace 'la boca agua'.

Siguiente parada: El Parador Una vez fuera del mercado, la siguiente parada del equipo es en El Parador. Allí, les recibe el Cónsul Honorario de España, Luis Pedro Rodríguez, para mostrarles un edificio que era, hace muchos años, una parte de la casa de justicia de los españoles. Se llamaba la Real Audiencia de Charcas. El cónsul les hace un recorrido por una zona del edificio que hace 500 años estaba sepultada bajo tierra y que se ha conseguido recuperar. Es el museo ASUR que sirve para preservar y promocionar el arte y la cultura indígena. En sus estanterías se conserva el libro de la fundación de la República de Bolivia, firmado hace más de doscientos años. Contemplar las vistas de Sucre desde la terraza de este edificio es uno de los momentos mágicos, sin duda, del recorrido por el país boliviano.

'Chasqui pachanguero' Después de varias paradas por lugares emblemáticos, Paula Vázquez y todo el equipo conocen de cerca también las tradiciones más fiesteras. Una de ellas es la del 'chasqui pachanguero', o lo que es lo mismo, una atracción turística que toma su nombre de los 'chasquis', que eran mensajeros Incas. Una vez subidos en el vehículo, el equipo disfruta también de la danza chuntunqui, que es la versión boliviana de los villancicos dedicados al Niño Jesús y que la bailan para Navidad. El recurrido por este inmenso país termina en 'Orígenes', un lugar en el que se bailan las danzas bolivianas más tradicionales. Durante todo la actuación, los bailarines y bailarinas utilizan más de una docena de trajes, en un espectáculo que merece la pena ver.