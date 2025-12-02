La historia que se esconde detrás de 'Leo & Leo', el nuevo disco de Leonor Watling y Leo Sidran

La música y la actuación muchas veces confluyen entre sí. Ese es el caso de la cantante y actriz Leonor Watling, que durante varios años formó parte del grupo Marlango y fue candidata al Goya a mejor actriz protagonista por La hora de los valientes (1998), de Antonio Mercero.

Recientemente, Leonor Watling se ha adentrado en una nueva aventura musical junto al músico de jazz estadounidense Leo Sidran, con quien ha grabado un disco llamado Leo & Leo.

En Las tardes de RNE, la madrileña ha revelado que era una fiel seguidora de Sidran —"he escuchado mucho su música"— y ha contado que, durante un largo período de poca inspiración, lo escuchó tocar en directo junto a The Groovy French Band en una sala de conciertos de Madrid. A partir de ahí, todo surgió.

"The Conversation", la inspiración de Leonor Watling "De repente estaba ahí, sentada en el Café Central", ha comenzado relatando la artista. Fue en ese momento cuando escuchó una de las canciones de la banda, llamada "The Conversation", y le llegó la inspiración. Entonces se preguntó: "¿Y si me deja Leo cantar sus canciones y grabamos el disco?". Se lo pidió y, según ha explicado, "no solo me dejó entrar en su repertorio, sino que se hizo cargo de la producción". Tras varios meses de trabajo, tanto Sidran como Watling comenzaron a trabajar mano a mano y descubrieron que "nos gusta mucho hacer música juntos". Ambos decidieron grabar el disco en tres días en Estudio Uno, en Madrid, junto a la banda de Sidran, sin contar con el apoyo de una discográfica porque, según dicen, "no nos hubieran cogido". Aseguran que tienen suficiente bagaje como para decir: "Venga, pues pagamos tres días de estudio". La madrileña ha contado que ahora el propósito de ambos es ofrecer conciertos y recuperar la inversión. ““