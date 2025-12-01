Victoria Eugenia, impulsora de la Cruz Roja y de la profesionalización de la enfermería en España

Comienzos del siglo XX. España aún arrastraba graves carencias sanitarias y la mortalidad infantil era muy alta. Por eso, la llegada de Victoria Eugenia de Battenberg a la Casa Real marcó un punto de inflexión. Lejos de desempeñar un rol meramente representativo, la reina consorte se implicó de manera directa en la mejora del sistema sanitario español, la profesionalización de la enfermería y el fortalecimiento de la Cruz Roja, dejando un legado que perdura. Un momento que ha podido ser reflejado durante el tercer capítulo de Ena, la superproducción de La 1 que puedes ver en versión original en RTVE Play. ¿Quieres saber cómo cambió la situación de los hospitales en España? Te contamos los detalles.

Creación de un cuerpo de enfermeras profesionalizado El papel de la Ena fue transcendental en la profesionalización de la enfermería, un ámbito que en la época estaba dominado por órdenes religiosas o por personas sin formación específica. Y así fue cómo la reina y la duquesa de la Victoria, que tenía años de experiencia en la Cruz Roja, le plantearon al conde de Romanones que la institución no podía continuar en manos de personas que no tenían los conocimientos necesarios. Victoria Eugenia impulsó la creación de una escuela destinada a formar enfermeras cualificadas, lo que supuso una oportunidad laboral inédita para muchas mujeres. Así nació el Cuerpo de Damas Enfermeras, dependiente de la Cruz Roja. Este cuerpo combinaba disciplina, conocimiento técnico y un firme compromiso humanitario. Su labor sería fundamental durante emergencias sanitarias, epidemias y, más adelante, en los conflictos bélicos que golpearon España. La figura de la enfermera, hasta entonces infravalorada, comenzó a percibirse como un pilar esencial dentro del sistema sanitario.

Una modernización del sistema sanitario español Uno de los ámbitos donde la influencia de Victoria Eugenia fue más decisiva fue la modernización de la atención sanitaria. Cuando Ena llegó a España, la asistencia pública era muy limitada y las campañas de higiene insuficientes, especialmente en zonas rurales o en barrios humildes, como el ejemplo que se muestra en la ficción. "El cólera y la tuberculosis se están llevando barrios enteros. La caridad no es suficiente, majestad", le dice a doña María Cristina cuando le habla de la situación. La propuesta que Ena y Carmen de Angoloti hacen a Romanones, tiene una segunda parte: la construcción de un hospital central que fuera el eje de todo como ocurría en otras grandes capitales europeas como París o Berlín. Por lo tanto, el siguiente paso sería construir una red de hospitales por todo el país. Además, su preocupación por la salud de los más pequeños, muy influida por los modelos británicos había conocido desde pequeña, la llevó a respaldar iniciativas que sirvieron de base para políticas sanitarias que el Estado adoptaría posteriormente. Con su apoyo, surgieron programas de educación sanitaria y acciones de prevención que, aunque entonces resultaron novedosas, acabaron convirtiéndose en pilares de la salud pública.

Impulsora decisiva de la Cruz Roja en España El vínculo de Victoria Eugenia con la Cruz Roja fue otro de los ejes de su acción. Como presidenta de honor de la institución, se volcó en fortalecer su estructura interna, ampliar su alcance territorial y mejorar su capacidad operativa. Bajo su impulso, la Cruz Roja Española se profesionalizó. La reina promovió la creación de hospitales de campaña, reforzó el cuerpo de voluntarios y participó activamente en campañas de recaudación de fondos. Lejos de limitarse al papel institucional, visitaba hospitales, supervisaba labores asistenciales y actuaba como portavoz de la organización ante la sociedad.