Disfruta de los capítulos del 727 al 729 de 'La Promesa': Carlo, el padre del bebé que espera María Fernández, llega al palacio

El enfrentamiento entre Curro y Lorenzo ha marcado un antes y un después en La Promesa. El lacayo, a pesar de toda la rabia contenida, no ha sido capaz de acabar con la vida del capitán de la Mata. ¡Él no es un asesino! Lorenzo, por su parte, ha decidido no contar nada de lo ocurrido - por vergüenza, básicamente -. A cambio, ha amenazado a Curro con lo que más quiere: hará sufrir a Ángela como nunca antes… Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 727 del lunes 1 de diciembre

Curro decide pedir ayuda a su hermano para impedir la boda.

Jacobo y Martina siguen indecisos respecto a su futuro juntos. Aunque creen que su relación merece una oportunidad, la joven necesita más tiempo para decidir. La gestión de las tierras complica el trato entre Jacobo y Adriano, lo que obliga a Martina a lidiar entre ellos. Muy a su pesar, Toño revela a Manuel que Enora está más preocupada en mejorar el motor que en la investigación de la participación de don Lisandro en la empresa de don Luis. Como agua de mayo espera Curro algo de ayuda; la situación de Ángela con Lorenzo lleva al muchacho a acudir a su hermano. Acuciantes se aventuran las próximas semanas para el servicio: Cristóbal, junto a Teresa, anuncian el fin de las libranzas… y la llegada de un nuevo lacayo, que deja a María Fernández estupefacta.

Martes 2 de diciembre El martes 2 de diciembre no se emitirá nuevo capítulo de La Promesa para dejar paso al partido España - Alemania de la UEFA Women's Nations League.

Capítulo 728 del miércoles 3 de diciembre

Curro revela a Manuel su amor por Ángela y su enfrentamiento con Lorenzo, logrando su apoyo para impedir la boda.

Ángela confiesa a Martina su desesperación ante la inminente boda, mientras Martina sigue lidiando con las tensiones entre Jacobo y Adriano, que estallan en una dura discusión agravada por Leocadia. Curro revela a Manuel su amor por Ángela y su enfrentamiento con Lorenzo, logrando su apoyo para impedir la boda, lo que provoca un nuevo encontronazo. María Fernández se incomoda con la llegada de Carlo, el padre del hijo que espera, pero Samuel la anima a hablar con él. Teresa advierte a las doncellas del aumento de trabajo y recibe la negativa de Cristóbal a ofrecerles una compensación, aunque libera a Lope para colaborar en el menú de la boda. Petra investiga junto a Lope y Vera quién está detrás del plagio de las recetas, sin obtener todavía resultados. Manuel pide a Enora que se centre en investigar a don Lisandro y no en mejorar el motor. Sin embargo, Enora persuade a Toño para que la apoye a espaldas de Manuel.

Capítulo 729 del jueves 4 de diciembre

Teresa informa al servicio de que no habrá libranzas ni gratificación, lo que desemboca en las protestas de Petra.

Las investigaciones de Petra no tardan en dar frutos, pero el ladrón de recetas trata de convencerla para que no lo delate. ¿Lo conseguirá? Samuel y María Fernández se ven obligados a reprender a Carlo por prestarle demasiada atención a las doncellas. En vez de investigar para Manuel, Enora y Toño trabajan en secreto en un nuevo motor que promete ser mucho mejor que el anterior. Adriano pide a Leocadia hablar personalmente con el detective que ella contrató para buscar a Catalina. Teresa informa al servicio de que no habrá libranzas ni gratificación, lo que desemboca en las protestas de Petra.