Quién es quién en el documental de David Delfín: conoce a todos los protagonistas

¿Por qué está Alaska en el documental de David Delfín? ¿Y Mario Vaquerizo? ¿Qué pintan Pepón Nieto y Laura Caballero? Son muchas las preguntas que se vierten en redes sociales y tenemos respuesta para todas ellas. Todas las personas que aparecen han sido testigos de momentos importantes de la vida o la trayectoria profesional del diseñador malagueño, fallecido en 2017 con tan solo 46 años.

Todos los entrevistados conocieron a David Delfín, aunque de formas diferentes: como pareja, como hermano, como compañero de trabajo, como artista, como jefe, como personaje famoso, como amigo. Con sus testimonios se logra hacer un retrato fiel y sincero. "Yo creo que en ningún momento tenía pensado que iba a ser diseñador, aunque era diseñador desde el primer momento y desde que era un niño. El ya todo lo que llevaba puesto lo hacía y vestía a sus amigas y y y hacía cosas. Pero yo creo que David no tenía pensado que luego iba a tener la carrera que tuvo y voy a tener la importancia que tuvo", desvela Pepón Nieto, que iba al mismo colegio de Marbella que David y se hicieron amigos para toda la vida.

Hablamos de un artista completo, que utilizó el arte como lenguaje y el psicoanálisis como medicina. "A David lo que le sanó fue la expresión artística expresarse, poder expresarse, poder encontrar métodos para la para la expresión artística. Lo del psicoanálisis es un proceso que compartimos. Nosotros compartíamos incluso psicoanalistas, íbamos a a la misma psicoanalista durante muchos años", cuenta Félix Sabroso.

Los hermanos Postigo Gorka, Diego y Déborah Postigo fueron motores esenciales en el despegue de David Delfín. Los tres pertenecen a una familia burguesa, pero fueron educados en un ambiente liberal. "No encajábamos mucho en ese mundo de La Moraleja", dice Gorka. Sus padres, el empresario donostiarra Jorge Postigo, y la holandesa Martha Breedveld, eran coleccionistas de arte y actuaron como unos mecenas con el grupo Davidelfín. "Éramos un monstruo de cinco cabezas formado por Diego, Déborah, Gorka, Bimba y yo, aunque yo era el rostro visible", contaba David Delfín. "El roce hace el cariño", dice Diego Postigo. Gorka y David empezaron a salir y luego lo hicieron Diego y Bimba. Diego es además el compositor de la banda sonora del documental, en el que escuchamos la voz de su hija Dora cantando el tema 'Beauty in Vogue'. Rosa, Pepe y Lola son hermanos de David Delfín RTVE

La familia Domínguez González David Domínguez González era el pequeño de los cinco hijos de Antonio Domínguez y María González: Lola, Pepe, Rosa, Jesús y él eran una piña. Nacieron en Ronda, Málaga, pero cuando David tenía 3 años se trasladaron a Marbella. La muerte del padre, en 2008, fue un duro golpe para el diseñador, que volcó sus sentimientos en la colección Diastema. La madre todavía vive en la calle Sol, en la que tanto jugó el pequeño David. En el documental participan Lola, Pepe y Rosa, pero en el estreno en SEMINCI estuvieron los cuatro. Rosa mantuvo una fuerte relación con su hermano y ha convertido su casa en una especie de museo: el universo artístico de David decora paredes, camas, suelos y la cocina, el lugar en el que se hizo la entrevista. La cantante Alaska RTVE

Alaska Olvido Gara, conocida como Alaska, era mucho más que una amiga para David Delfín. Cuándo el malagueño dejó Marbella para instalarse en Madrid, empezó a buscarse la vida y a exteriorizar su creatividad. De día trabajaba en la papelería De la Riva y luego en la tienda Supreme, y de noche hacía cabaret y danza con Productos Lola, la compañía que montó Dani Pannullo. Uno de los lugares en los que más actuaron fue en la sala Morocco, gestionada por Alaska, que entonces pinchaba como The Mexican Acid Queen. Allí le descubrió Gorka Postigo. "No sabía si era un hombre o una mujer, si me gustaba lo que veía o si me producía rechazo", recuerda el fotógrafo. La relación entre David y la cantante se afianzó con el paso de los años. El diseñador cerró todos sus desfiles, o casi todos, con temas de Fangoria. En el décimo aniversario de la firma, Alaska tuvo un papel importante, tanto en la pasarela como en el fashion film Run a way. El periodista Daniel Borrás Javier Herraez

Daniel Borrás Este periodista fue el encargado de hacer la última entrevista a David Delfín. Fue para la revista Vogue y se plasmó en papel y la versión digital con las fotografías de Pablo Sáez en las se ve la cicatriz que el diseñador tenía en la cabeza tras la operación. David tenía tres tumores, pasó por quirófano pero uno de ellos no pudo ser eliminado. Por eso estuvo en tratamiento hasta su muerte, en junio de 2017. Borrás, hoy director de la revista GQ, recuerda aquella entrevista y ha cedido el audio que grabó aquel día en la casa de David y Pablo. Este audio, inédito, forma parte del documental y aporta un enorme valor periodístico: es David Delfín en estado puro, su voz, sus sentimientos, sus emociones, sus miedos y sus ganas de luchar. Bimba y David

Ester y Tito La pareja formada por Ester Peiró y Tito Pérez Mora. Su casa es casi un museo dedicado a David Delfín, cada uno de los objetos que guardan tiene una historia y todas juntas dan sentido a la amistad y complicidad que tenían con el diseñador. Tito y Gorka Postigo, arquitectos, formaron AKAestudio colaboraban de forma constante con la firma, creando espacios e instalaciones para los desfiles. David conoció a Ester a través de Tito y se incorporó al equipo para solventar los problemas económicos que tenía la empresa. Una empresa que nadó en la abundancia y terminó ahogada en números rojos. "Eran cinco cabezas glotonas", dice en relación al equipo formado por los tres hermanos Postigo, Bimba Bosé y David Delfín. "Al aparecer yo, pues esas cinco cabezas tenían que dirigirse a mí, porque antes era todo una barra libre y al llegar yo era como la camarera y les decía, bueno, pues igual has bebido demasiado ya", dice ella. "Igual que en la parte emocional, David encontró a Gorka o Gorka encontró a David, yo creo que en la parte más empresarial David encontró a Esther y Esther encontró a David. O sea que fueron dos encuentros maravillosos", añade Tito. Esther García Capdevila / ESMA RTVE

Esther García Capdevila Hablar de David Delfín es hablar del mal llamado "desfile de las sogas", que en realidad era el desfile de la colección 'Cour des miracles". Fue el primero que se hizo en Madrid, tras estar tres temporada en el Circuit de Barcelona, y la expectación era máxima. Cuando las modelos salieron a la pasarela con el rostro tapado por un velo, se vivieron momentos de angustia porque muchas de ellas no podían caminar correctamente: el potente cañón de luz cegaba sus ojos y tenían miedo de caerse. La dirección intentó parar el desfile, pero David no quería. En el medio estaba Esther García Capdevila, viviendo uno de los momentos más relevantes de la pasarela madrileña. "Nunca he parado un desfile, y no quise hacerlo", dice la persona que más sabe de desfiles. El director Féliz Sabroso RTVE

Félix Sabroso La relación entre David y Félix Sabroso era muy especial. Se conocieron en ese Madrid de los años 90, cuando la Movida ya era solo un eco y la capital abrazaba diferentes expresiones artísticas, más pegadas a la contracultura y las corrientes alternativas. Entre ellos había complicidad, cariño y admiración. Se querían y se respetaban profesionalmente, compartían pasión por el cine, concretamente por David Lynch, y estaban tan unidos que se enviaban imágenes ( pantallazos o fotografías) continuamente. El director de cine fue testigo del despegar de David como diseñador, siempre estuvo a su lado y por eso su testimonio tiene un gran valor en el documental: define al artista, pero también al joven que había detrás Fernando Castro Flórez, profesor de la UAM y experto en arte RTVE

Fernando Castro Flórez Nadie mejor que él para hacer un retrato artístico de David Delfín. Fernando Castro Flórez es profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. Comisario de exposiciones, crítico de arte, filósofo... Conoció al diseñador cuando este daba sus primeros pasos y supo que llevaría una carrera poco convencional, más ligada al mundo del arte y el formato expositivo (en todas sus versiones), que a la pasarela. "Pude comprobar que era una persona de una enorme clarividencia, de una inteligencia increíble y sobre todo, que tenía conocimientos de cuestiones culturales, estéticas muy amplios y que no se circunscriben exclusivamente al mundo de la moda", dice. La directora Laura Caballero RTVE

Laura Caballero Es una de las directoras y guionistas de audiovisual más conocidas, pero su presencia en el documental se debe a la estrecha amistad que tenía con David Delfín. Se conocieron cuando ella le encargó el traje de novio de su hermano y lo que nació entre ellos se mantuvo hasta el final. Fue Laura quién casó a David y Pablo en el hospital y una de las personas que estuvo más pendientes del diseñador cuando este enfermó. No todos entendieron que David decidiera seguir en su casa, un quinto sin ascensor, pero ella siempre mostró su apoyo. "El único problema era que también nos apetecía que saliera a la calle, que hiciera cosas que. Y había que bajarle, subirle la sillita a la reina. Una personaje que cada vez pesaba un poquito más y que la escalera era muy empinada. Pero era su decisión, era su voluntad. Y si le quieres, hay que hacerlo". Marta Saians

Marta Saians Empezó a trabajar con David Delfín cuando el diseñador debutó en la entonces llamada Pasarela Cibeles, en septiembre de 2002, y permaneció a su lado hasta 2016, cuando el malagueño presentó su última colección 'Mentiras'. David no había estudiado moda y no tenía nociones de costura, pero supo trasladar a Marta y al resto del equipo lo que quería. "Hacía unos dibujitos muy pequeños, que no eran como los diseños a los que yo estaba acostumbrada. Pero con el tiempo aprendí a entender lo que quería y me gustaban más que los diseños que hacían otros", relata en el documental. Su testimonio nos retrata al David diseñador y jefe, desvelando cómo era trabajar codo con codo junto a él. Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo "Todos deberíamos tener un Mario en la vida", dice David Delfín para remarcar su amistad con Mario Vaquerizo. Eran íntimos amigos y su relación se trasladaba al terreno profesional: David era una 'Nancy' sustituta: ocupaba el puesto de Miguel Balanzategui en Las Nancys Rubias, cuando este no podía estar en el grupo liderado por Vaquerizo. Eran inseparable, tal y como nos cuenta el artista. "Hablábamos por teléfono, hablábamos como un loro. Los dos teníamos incontinencia verbal. Bueno, yo yo más incontinencia verbal que David. David escuchaba más que yo, pero sí hablábamos mucho por teléfono y sobre todo es que nos frecuentábamos mucho. David era una persona que le gustaba mucho el contacto y el estar con sus amigos, con los amigos a los que quería. Y si te toca, si tienes la suerte de ser elegido por David, podías compartir muchos momentos y muchas horas del día con él". El fotógrafo Pablo Sáez RTVE

Pablo Sáez Fue la última pareja que tuvo David Delfín. Estuvieron poco tiempo juntos, pero fueron los meses más complicados de sus vidas, marcados por la enfermedad, la operación y la muerte del diseñador. Pablo recuerda cómo se conocieron, la intensidad de su relación y el devenir de sus vidas, dos vidas marcadas por la tragedia. Muchos entrevistados destacan la generosidad, entrega y devoción de Pablo, que aparcó su vida para cuidar de David y estar con él tras la operación. Suyas son las fotografías que publicó Vogue, hechas en un principio para ellos, sin intención de darlas a conocer. Hoy esas fotografías tienen un potente valor sentimental, ya que definen un estado de ánimo, una forma de entender la vida (y la enfermedad) y una forma de amar. Pelayo Díaz RTVE

Pelayo Díaz Cuando la relación entre Gorka y David daba sus últimos coletazos, tras diez años de noviazgo, Pelayo irrumpió con fuerza. Fue más que un novio, ya que trabajó activamente en la marca. Si la relación con Gorka discurrió marcada por la discreción, la de Pelayo fue todo lo contrario: fueron dos rostros muy conocidos, dos personajes mediáticos tanto en el mundo de la moda como en la prensa rosa. Estuvieron juntos tres años y se separaron una semana antes de que David Delfín presentara su colección 'No One'. A pesar de ello, el diseñador salió a saludar con Pelayo de la mano, ya que habían estado trabajando juntos en esa colección. Fue en febrero de 2014 y aquella fue la última vez que se dejaron ver juntos. El actor Pepón Nieto RTVE

Pepón Nieto Pepón es uno de los primeros amigos de David. Los dos iban al mismo colegio, en Marbella, y los dos llegaron a Madrid casi a la vez. Primero fue el actor y al poco tiempo aterrizaron en la capital David y Mariola Fuentes. Cuando David Delfín empezó a dibujar sobre prendas militares de segunda mano, llamó poderosamente la atención del mundo del arte y de la moda, y esto les animó a crear una firma. Fue 'Sans Titre' y la crearon entre David, Pepón y Aarón Bueso. Nieto mantuvo siempre el vínculo con David, era un asiduo a sus desfiles y siempre celebró los éxitos de su amigo. Hoy le recuerda con devoción, cariño y, por supuesto, con humor, regalándonos momentos muy divertidos. David Delfín