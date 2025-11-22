Elena Furiase y Jorge Garbajosa confiesan su talón de Aquiles: poner límites a los hijos

Ni la fama ni la madurez inmunizan frente a una de las tareas más complejas de la vida adulta: aprender a poner límites. La actriz Elena Furiase y el exjugador de baloncesto Jorge Garbajosa lo reconocen sin rodeos: imponer normas —ya sea en casa, en el trabajo o con uno mismo— sigue siendo una de las fronteras más difíciles de sostener, pero en el caso de los hijos, es uno de los retos más complicados de llevar a cabo. Elena Furiase, madre de Noah y Nala, y Jorge Garbajosa, padre de Candela, nos cuentan en Se hace lo que se puede, cómo ponen límites a sus hijos.

Cómo poner límites

“Me cuesta poner límites sin sentirme culpable”, admite Furiase, que confiesa dudar constantemente sobre si está siendo demasiado estricta o demasiado blanda. La intérprete, hija de Lolita Flores, asegura que busca el equilibrio entre la ternura heredada de su familia artística y la necesidad de mantener un marco claro: “No quiero ser el poli bueno, ni el poli malo”. Su estrategia pasa por apoyarse en su pareja: “Si uno pone un límite y el otro lo desautoriza, los niños pierden el marco de referencia. Hay que ser equipo”.

Por su parte, Garbajosa, acostumbrado a una vida regida por la disciplina, intenta ahora huir del exceso contrario: “Durante años todo giraba en torno a la exigencia. Ahora quiero que mi hija crezca libre, sin la presión que yo tuve… pero a veces me descubro queriendo evitarle los errores que necesita cometer”.

En el fondo, lo que comparten Furiase y Garbajosa es la sensación de que poner límites no es una habilidad aprendida, sino un territorio que se improvisa cada día. Ambos se enfrentan a la misma paradoja: cuanto más intentan hacerlo bien, más evidente se vuelve que no existe una forma correcta, solo la voluntad de ajustar, rectificar y empezar de nuevo. Tal vez por eso hablan de los límites no como una técnica, sino como un ejercicio de coherencia: decidir qué tipo de adulto quieren ser y actuar en consecuencia, incluso cuando no es fácil. Un recordatorio de que la firmeza no se mide en rigidez, sino en honestidad.