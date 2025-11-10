Melani Olivares, sobre 'Amigas de verdad': "Habla de la sinceridad con mucho sentido del humor"

¿La sinceridad está sobrevalorada? ¿Es un acto de amor o de egoísmo? ¿Siempre es necesaria? Son algunas de las preguntas que sobrevuelan durante la representación de Amigas de verdad, la nueva comedia teatral de Gabriel Olivares, director de éxitos como Burundanga o La madre que me parió. Melani Olivares lidera el reparto, en el que también figuran Mariona Terés, Esther Rivas, Estefanía Rocamora y Rafaela Rivas.

"Las amigas de verdad no son las amigas que más tiempo tienen o que más tiempo llevan a tu lado, sino con las que realmente eres más honesta o son más honestas contigo. O no, depende de lo que tú quieras y lo que entiendas por amistad", ha explicado la actriz en Las mañanas de RNE, donde ha hablado de esta obra escrita "con mucho sentido del humor" por Ana Rivas que se puede disfrutar de miércoles a domingo en los Teatros Luchana de Madrid.

13.02 min Las mañanas de RNE - Melani Olivares protagoniza 'Amigas de verdad'

Melani Olivares interpreta a una jefa de empresa que se ve obligada a despedir a una de sus amigas y no sabe cómo decírselo, pero el espectador asiste a otros dilemas tan comunes y difíciles como este, como por ejemplo revelar una infidelidad ajena.

"Para el otro puede ser más importante el ser sincero, el que sean sincero contigo, pero igual tú no quieres recibir esa sinceridad por equis, porque ya lo sabes o porque no te conviene en absoluto. Hay muchas veces que es mejor vivir en la ignorancia", argumenta.

Rompiendo la cuarta pared Amigas de verdad está teniendo una gran acogida por parte del público, tanta que el teatro "está a reventar", como afirma Melani Olivares, que además está experimentando por primera vez la ruptura de la cuarta pared. "Los actores, las actrices, estamos con la cuarta pared y estamos ahí como resguardaditos, como que no pasa nada, hay como una burbuja realmente, tú lo traspasas con la emoción, con la palabra y con todo, pero no lo traspasas con una mirada. Había hecho alguna cosilla así, pero muy poco, y esto es una gozada, porque ahora yo también tengo ese poder que tiene el público de devolver".