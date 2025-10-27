Revive la boda de Jana y Manuel, esta semana en el canal RTVE La Promesa

Esta semana, en RTVE Play, puedes seguir disfrutando de la televisión de una manera diferente gracias a sus canales temáticos. En especial, en RTVE La Promesa, Jana y Manuel cumplen su sueño y al fin se dan el 'sí quiero' en el capítulo 500 de la serie. Además, la pareja vive una segunda boda mágica durante su luna de miel. En RTVE Cuéntame, la emisión se centra en las temporadas 17 y 18, y en Somos dice tenemos vivimos un fin de semana de miedo para celebrar Halloween. ¿Quieres saber qué más puedes ver en streaming? ¡Sigue leyendo, que te lo contamos!

Revive la boda de Jana y Manuel, en RTVE La Promesa Fue uno de los momentos más esperados por los seguidores de La Promesa y que no nos cansamos de ver una y otra vez: la boda de Jana y Manuel. Este jueves, 30 de octubre, puedes revivir el momento más especial de la pareja. Tienes cuatro oportunidades para hacerlo: a las 8:00h, a las 12:45h, a las 17:30h y a las 22:15h. La pareja protagonista de la serie se dio el 'sí quiero' en Luján en una homilía que el padre Samuel casi no puede dar. Claro, que no todo fue felicidad en ese día en el que la marquesa aprovechó para volver a amenazar a Jana. En los días anteriores podrás ver cómo se preparan para el evento del año y cómo fueron la noche de bodas y los días posteriores en los que Jana y Manuel se fueron a una mágica luna de miel en la que tuvieron una segunda boda mucho más íntima y acorde a lo que ellos querían.

Y en RTVE Cuéntame… Carlos se busca así mismo Por otro lado, en RTVE Cuéntame, el canal emite las temporadas 17 y 18 , que sitúan a los Alcántara en los convulsos inicios de los años 80 en España. Tras la reconciliación de Antonio y Mercedes, la familia se centra en volver a sacar adelante nuevos negocios. Mientras Carlos, después del trágico accidente vivido en Alcalá 20, el joven no encuentra su sitio en San Genaro, por lo que coge carretera y manta en busca de sí mismo. Este viaje le lleva hasta su infancia para ayudar a su gran amigo Luis en uno de los peores momentos de su vida: salir de la droga.

Especial Halloween en RTVE Somos Cine Mientras, RTVE Somos Cine vive una semana muy especial que arranca el 27 de octubre con películas de archivo con la sección 'Cine de siempre', para conmemorar el día del Patrimonio Audiovisual. Entre ellas está 'El abuelo' o 'Siete mil días juntos' entre otras. El 30 de octubre, la temática del canal será el thriller, con alguna de las mejores películas españolas del género disponibles en RTVE Play: Hasta el cielo, Jaulas, La deuda, La estrategia del pequinés o La hija. Y por último, prepárate para vivir un fin de semana de miedo con el Especial Halloween donde podrás disfrutar de películas de terror y suspense las 24 horas del día. ¡Te contamos cuáles! 31 de octubre: Mi otro yo, Musa, Sweet Home, Verónica y Cerdita.

y 1 de noviembre: Las brujas de Zugarramurdi, Los habitantes de la casa deshabitada, La mina: The night watchman, El pacto y Urubú.

y 2 de noviembre: Asesinos inocentes, Caníbal, El asesino de los caprichos, Sicarius, la noche y el silencio y Sweet Home