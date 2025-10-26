Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 27 de octubre: el marido de Victoria vuelve de entre los muertos

El pasado llama a la puerta esta semana en 'Valle Salvaje'. El marido de Victoria, Dámaso, parece haber vuelto de entre los muertos. Pero eso no es todo: las travesuras de Tomás pueden pasar factura a Luisa. Algo que le dejará un sabor agridulce tras haber vivido un bonito momento con Alejo... Te adelantamos las tramas de los próximos capítulos.

Capítulo 283 del lunes 27 de octubre Alertado por Atanasio, Alejo intenta hablar con Luisa, pero ella lo desarma, decidida a regresar a casa de sus hermanos. En la Casa Grande, mientras tanto, Victoria se encuentra con un fantasma del pasado… vuelto de entre los muertos.

Capítulo 284 del martes 28 de octubre Victoria regresa tarde a palacio y aguanta el enfado de José Luis, con quien se muestra más dócil y cariñosa que nunca, pero ¿por qué? Esa misma noche, Alejo se presenta ante Luisa con una pregunta que puede cambiar el curso de su relación para siempre.

Capítulo 285 del jueves 30 de octubre Mientras Luisa vive el momento más importante de su relación con Alejo, Pepa recibe una noticia que la llena de amargura. En cuanto a la Casa Grande, la Santa Hermandad se persona en ella por el robo de la talla y, para sorpresa de muchos, tienen muy claro quién es el culpable.