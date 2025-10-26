Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Humor a raudales y todavía más sorpresas llegan a RTVE Play de la mano de Open Play, un programa rompedor en el audiovisual español que capitanean Ángela Fernández, Lara Palma, Inés Hernand y Taka Gómez. La plataforma trae también esta semana nuevas entregas de Literal y de Qué decirte que no sepas y, para acabar la semana, disfruta de Henar Álvarez y un nuevo programa de Al cielo con ella. En cine, dos peliculones de Hollywood con nominaciones a los Oscar: Marte y El escándalo. ¿Quién da más? Esta es la agenda de lo que podrás ver gratis en RTVE Play del lunes 27 de octubre al 2 de noviembre.

Open Play (de lunes 27 a jueves 30 de octubre) Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que emite en directo de lunes a jueves a partir de las 18:30 a través de RTVE Play. Capitaneado Ángela Fernández, Lara Palma, Inés Hernand y Taka Gómez. Open Play arranca con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado, con podcasters experimentados como Tomás Fuentes, las Señoras con Visón, Luis Fabra o Marcos Mas y con nuevos valores como Raquel Hervás, Miguel Campos, Irene Minovas o Marina Lobo.

Qué decirte que no sepas: Programa 8 (martes 28 de octubre) En el octavo programa de Qué decirte que no sepas, Juanjo y Masi explican cómo celebran Halloween. Además, destacan la importancia del día del Orgullo LGTBiQ+ para reivindicar los derechos e igualdad del colectivo. Entre tema y tema, Juanjo y Masi hacen un mini juego en el que, con los ojos vendados, tienen que adivinar qué ingrediente secreto están tocando. ¿Sesos o chuches mojadas? ¿Yogur o mostaza? Tras resolver la adivinanza, con Juanjo como protagonista, ambos explican qué querían ser cuando eran pequeños. Para cerrar el programa, responden de nuevo a las cuestiones del público, donde se vuelven a encontrar con una pregunta en inglés.

Literal: Programa 11 (jueves 30 de octubre) Literal, programa de análisis, divulgación y conversación presentado por Emilio Doménech (Nanísimo), divulgador con una sólida comunidad en redes gracias a su labor explicativa desde Estados Unidos. Combina datos contrastados, referencias culturales y testimonios personales, con una duración de 45 minutos por episodio. Literal se adentra en los temas que marcan la vida de millones de jóvenes: el precio de la vivienda, la salud mental, el auge del individualismo, la relación entre jóvenes y política, la precariedad laboral, la polarización digital, el turismo o las tensiones geopolíticas. El jueves 30 de octubre, nuevo programa.

Al cielo con ella: Programa 4 (domingo 2 de noviembre) La cómica y escritora Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo al más puro estilo Henar. El escenario del programa será testigo del paso de invitadas e invitados populares con entrevistas cargadas de humor en las que se escucharán las voces de mujeres que tienen mucho que contar. No te pierdas el cuarto programa de la temporada.

Cine: Marte Matt Damon lidera el reparto de un peliculón de aventuras y ciencia ficción de Ridley Scott que obtuvo siete nominaciones a los Oscar. Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero Watney ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo en el hostil planeta rojo. Con suministros escasos, deberá recurrir a su ingenio y a su instinto de supervivencia para encontrar la manera de comunicar a la Tierra que sigue vivo.