Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre
- Desde programas exclusivos hasta grandes películas, disfruta de la oferta de la plataforma
- Las mejores series, películas y documentales, gratis y en streaming en RTVE Play
Humor a raudales y todavía más sorpresas llegan a RTVE Play de la mano de Open Play, un programa rompedor en el audiovisual español que capitanean Ángela Fernández, Lara Palma, Inés Hernand y Taka Gómez. La plataforma trae también esta semana nuevas entregas de Literal y de Qué decirte que no sepas y, para acabar la semana, disfruta de Henar Álvarez y un nuevo programa de Al cielo con ella. En cine, dos peliculones de Hollywood con nominaciones a los Oscar: Marte y El escándalo. ¿Quién da más? Esta es la agenda de lo que podrás ver gratis en RTVE Play del lunes 27 de octubre al 2 de noviembre.
Open Play (de lunes 27 a jueves 30 de octubre)
Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que emite en directo de lunes a jueves a partir de las 18:30 a través de RTVE Play. Capitaneado Ángela Fernández, Lara Palma, Inés Hernand y Taka Gómez.
Open Play arranca con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado, con podcasters experimentados como Tomás Fuentes, las Señoras con Visón, Luis Fabra o Marcos Mas y con nuevos valores como Raquel Hervás, Miguel Campos, Irene Minovas o Marina Lobo.
Qué decirte que no sepas: Programa 8 (martes 28 de octubre)
En el octavo programa de Qué decirte que no sepas, Juanjo y Masi explican cómo celebran Halloween. Además, destacan la importancia del día del Orgullo LGTBiQ+ para reivindicar los derechos e igualdad del colectivo. Entre tema y tema, Juanjo y Masi hacen un mini juego en el que, con los ojos vendados, tienen que adivinar qué ingrediente secreto están tocando. ¿Sesos o chuches mojadas? ¿Yogur o mostaza? Tras resolver la adivinanza, con Juanjo como protagonista, ambos explican qué querían ser cuando eran pequeños. Para cerrar el programa, responden de nuevo a las cuestiones del público, donde se vuelven a encontrar con una pregunta en inglés.
Literal: Programa 11 (jueves 30 de octubre)
Literal, programa de análisis, divulgación y conversación presentado por Emilio Doménech (Nanísimo), divulgador con una sólida comunidad en redes gracias a su labor explicativa desde Estados Unidos. Combina datos contrastados, referencias culturales y testimonios personales, con una duración de 45 minutos por episodio. Literal se adentra en los temas que marcan la vida de millones de jóvenes: el precio de la vivienda, la salud mental, el auge del individualismo, la relación entre jóvenes y política, la precariedad laboral, la polarización digital, el turismo o las tensiones geopolíticas. El jueves 30 de octubre, nuevo programa.
Al cielo con ella: Programa 4 (domingo 2 de noviembre)
La cómica y escritora Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo al más puro estilo Henar. El escenario del programa será testigo del paso de invitadas e invitados populares con entrevistas cargadas de humor en las que se escucharán las voces de mujeres que tienen mucho que contar. No te pierdas el cuarto programa de la temporada.
Cine: Marte
Matt Damon lidera el reparto de un peliculón de aventuras y ciencia ficción de Ridley Scott que obtuvo siete nominaciones a los Oscar. Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero Watney ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo en el hostil planeta rojo. Con suministros escasos, deberá recurrir a su ingenio y a su instinto de supervivencia para encontrar la manera de comunicar a la Tierra que sigue vivo.
Cine: El escándalo (Bombshell)
Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman protagonizan esta deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas, Fox News, y de cómo un grupo de explosivas mujeres logró acabar con el hombre responsable de él: Roger Ailes.
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. RTVE Somos cine trae varios ciclos esta semana: el canal celebra el 27 de octubre el Día del Patrimonio Audiovisual con películas de archivo con la sección 'Cine de siempre' -incluye El abuelo y Siete mil días juntos, entre otras-, mientras que el fin de semana del viernes 31 de octubre al 2 de noviembre habrá un especial Halloween con películas de terror y suspense. Coincidiendo también con el Día del Patrimonio Audiovisual, RTVE Conciertos de Radio 3 emitirá el 27 de octubre conciertos de archivo.
La plataforma te ofrece canales como RTVE La Revuelta, dedicado al programa durante las 24 horas del día; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Cuéntame, sobre la mítica serie Cuéntame cómo pasó; RTVE La Promesa, dedicado a los episodios de la serie más exitosa de la tarde de La 1; y RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión.