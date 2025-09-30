Toda la verdad sobre el pasado de Luisa en Valle Salvaje: "Eres tan ladrona como yo"

La llegada de Tomás a Valle Salvaje ha gustado a todos menos a Alejo y Luisa. El primero, no se fía de él por el pasado que le une a su pareja, y que nunca supiera de su existencia. La segunda, tampoco confía el joven por ese mismo pasado. Le conoce muy bien y no quiere que esté en la Casa Pequeña. Ya ha avisado a doña Mercedes del tipo de persona que es Tomás, y lo que hacía cuando trabajaban juntos en el comercio: robar. Esta revelación no ha hecho más que empeorar la situación de la criada, que ahora se ve acorralada por el nuevo personaje de la serie.

Sin embargo, y como le pasa a Alejo, la repentina aparición de Tomás nos tiene un poco preocupados. Siempre repite el mismo patrón cuando habla de su pasado con Luisa, lo que hace sospechar que la joven oculta algo de su vida antes de llegar a Valle Salvaje. ¡Y al fin hemos descubierto por qué se conocen tan bien! ¿No has podido verlo en el capítulo de la serie? ¡Te contamos todos los detalles!