Toda la verdad sobre el pasado de Luisa en Valle Salvaje: "Eres tan ladrona como yo"
- Tomás amenaza a Luisa con contar todo sobre su oscuro pasado y qué relación tenía con él
La llegada de Tomás a Valle Salvaje ha gustado a todos menos a Alejo y Luisa. El primero, no se fía de él por el pasado que le une a su pareja, y que nunca supiera de su existencia. La segunda, tampoco confía el joven por ese mismo pasado. Le conoce muy bien y no quiere que esté en la Casa Pequeña. Ya ha avisado a doña Mercedes del tipo de persona que es Tomás, y lo que hacía cuando trabajaban juntos en el comercio: robar. Esta revelación no ha hecho más que empeorar la situación de la criada, que ahora se ve acorralada por el nuevo personaje de la serie.
Sin embargo, y como le pasa a Alejo, la repentina aparición de Tomás nos tiene un poco preocupados. Siempre repite el mismo patrón cuando habla de su pasado con Luisa, lo que hace sospechar que la joven oculta algo de su vida antes de llegar a Valle Salvaje. ¡Y al fin hemos descubierto por qué se conocen tan bien! ¿No has podido verlo en el capítulo de la serie? ¡Te contamos todos los detalles!
Luisa también era una ladrona
Luisa cuida del pequeño Evaristo cuando Tomás vuelve a incordiarla en su alcoba. Al verle allí, la criada de la Casa Pequeña se muestra muy molesta con él, indicándole que podría anunciarse antes de entrar y pidiéndole que se vaya, pero el nuevo personaje de Valle Salvaje no está dispuesto a irse: "No lo haré hasta que hablemos tú y yo".
Para la cociera, ellos dos no tienen nada de qué hablar, pero el joven sí: quiere saber por qué ha ido contando a los habitantes que era un ratero, haciéndole saber que Alejo no dudó en enfrentarse a él nada más lo supo. "Valiente cretino te has buscado, aunque me ha dado la sensación de que mucho no sabía. ¿Tal vez hay secretos entre vosotros?", dice, haciendo referencia al pasado de Luisa.
"¿Piensas acaso que no le gustaría saber con el tipo de mujer con la que se acuesta?", continúa diciendo el ladrón, haciendo sospechas a los espectadores de que algo bueno no iba a contar sobre ella que le amenaza con provocar que le echen de la casa: "Tal vez, pero antes de que los perros me devoren, completaría todo tu discurso con la cruda verdad, y es que tú y yo, en algún momento, fuimos más que amigos, fuimos socios Luisa". Al escuchar sus palabras, la criada ve más posible que el joven sea capaz de contar qué es lo que oculta, y finalmente, lo termina diciendo: "Eras tú quien organizaba los robos y yo quien los cometía. Éramos los dos quienes nos repartíamos el botín a partes iguales. A fin de cuentas, Luisa, eres tan ladrona como yo, si no más".
La muchacha parece decidida a enfrentarse a Tomás, pero este vuelve a amenazarla: "Oblígame, oblígame a contarlo. Todos sabrán que eres una persona tan poco de fiar como yo". ¿Será capaz de contar a todos el pasado que le une a Luisa? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje para descubrirlo!