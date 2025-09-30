¡Ana confiesa la verdad a Rafael!: "Fue la señorita Úrsula quien puso el veneno en la bebida"

Desde el primer momento, Rafael ha estado seguro de que su hermano Julio había sido asesinado, y siempre ha tenido claro quién era la culpable: Úrsula. El Gálvez de Aguirre ha investigado quién sirvió aquella merienda, y desde que supo que había sido Ana, el joven ha estado presionando a la doncella para que confesar el crimen. Sin embargo, siempre que tenían una conversación entre ellos, Úrsula aparecía, lo que provocaba que la criada no dijera nada. Pero finalmente, la culpa ha podido con Ana, que no puede más y ha confesado a Rafael el crimen. ¿Te has perdido el momento? ¡Te contamos todo lo que le ha contado!

Ana confiesa toda la verdad sobre la muerte de Julio

Tras la sentida conversación que Rafael tuvo con Ana en la capilla, la criada se ha presentado en la biblioteca para hablar con el Gálvez de Aguirre. "Sé muy bien lo que es perder un hermano, don Rafael", comienza diciendo, confirmándole que perdió a dos de los suyos por el tifus: "Somos una familia pobre, no podíamos costear un galeno que los atendiera. Murieron consumidos por las fiebres ante nuestros ojos sin que pudiéramos hacer nada".

El hijo del duque lamenta la pérdida de la criada, pues tuvo que ser terrible para ella y su familia, aunque le confirma que sus hermanos sufrieron tanto que para ellos casi fue un alivio verlos morir: "Por eso comprendo su dolor". Rafael se lo agradece, pero lo que no esperaba el Gálvez de Aguirre es que por qué le cuenta todo esto. "Quiero hablar con usted en confianza, sin el riesgo de que vuelva a sorprendernos la señorita Úrsula, ni nadie", termina diciendo.

El joven anima a la doncella a cerrar la puerta y continuar con la conversación en privado. "¿Sabe por qué puse las flores en la tumba de don Julio? Su hermano era un buen hombre, y su muerte, como la de mis hermanos, nunca tuvo que acaecer por injusta", empieza su discurso, unas palabras que provocan la emoción de Rafael, de acuerdo con lo que ha dicho, y volviéndole a preguntar si fue Úrsula quien provocó el fallecimiento de Julio: "Ana, sé que has venido a contármelo. Sé que has venido a limpiar tu alma, tu conciencia. Es el momento de hacerlo. Ana, por favor, mírame. No puedo más, no puedo vivir con esta sensación que también conoces. La sensación de perder a un hermano injustamente y no poder hacer justicia, y con tu ayuda sí podré. Por favor, dime, ¿fue Úrsula o no?".

Al principio, parece que Ana va a echarse atrás en sus intenciones, pero finalmente termina confesando lo que todos sabemos: "Perdóneme don Rafael, nunca tuve que provocar tanto dolor. Nunca tuve que aceptar lo que me propuso. Fui yo, yo serví la merienda y, en contra de lo que le dije, sí estaba emponzoñada, y lo sabía. Fue la señorita Úrsula quien puso el veneno en la bebida".