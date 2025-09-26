Úrsula se derrumba y confiesa su crimen en Valle Salvaje: "Yo maté a don Julio"

Úrsula no puede más. La presión que Rafael está haciendo frente a ella y Ana ha hecho que la sobrina de Victoria flaquee. Después de muchos días aguantando las acusaciones de asesinar a Julio por parte del Gálvez de Aguirre, la joven no puede más y finalmente lo ha hecho: ha desvelado que ella cometió el crimen. ¿Quieres saber cómo ha sido el momento? ¡Te contamos todos los detalles de la confesión!

Nuevo cara a cara entre Rafael y Úrsula Que Rafael siga presionando a Ana para confiese si Úrsula tuvo algo que ver con la muerte de Julio no está gustando nada a la Salcedo de la Cruz, que ha vuelto a tener un nuevo cara a cara con el Gálvez de Aguirre tras verle de nuevo hablando con la doncella. Una nueva discusión en la que Rafael le pregunta a su enemiga si sería capaz de matarle a él también como hizo con su hermano si no cesa en las investigaciones. Aunque ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, que Rafael la acuse de nuevo de asesinato ha dejado sin palabras a la Salcedo de la Cruz. Pero ante la insistencia del joven, ha terminado respondiendo: "¿Hasta cuando va a seguir con esa disparatada idea en su cabeza? Yo no he matado a nadie", y alega que las amenazas son porque no va a permitir que se le acuse de algo que no ha hecho. "He aguanto innumerables humillaciones, por el único crimen de enamorarme de usted", dice haciéndose la víctima, pero sus palabras no engañan al Gálvez de Aguirre: "Deje ya esta comedia, sus mentiras y farsas no le van a servir conmigo", acusándola de farisea y manipuladora. El enfado de Rafael sube de nivel, llamándola monstruo, y amenazándola con pagar todo lo que hizo: "Ya me puede costar la vida, pero aquí se va a hacer justicia". La discusión cesa ante la llegada de Victoria, que tras quedarse sola con Úrsula, le pregunta si hay algún problema, algo que la joven niega: "Imaginaciones suyas, todo está bien". 02.26 min Valle Salvaje - Nuevo cara a cara entre Rafael y Úrsula

Úrsula confiesa su crimen a Victoria En cambio, la presión del asesinato que cometió puede con ella, y finalmente Úrsula acude a la alcoba de su tía para hacer una confesión: "No puedo más tía, le he estado engañando durante mucho tiempo", dice llorando. Victoria se sorprende por la actitud de su sobrina, a la que ordena que cuente qué está sucediendo. La joven promete hacerlo, pero con una condición: que no la hará regresar a casa de su padre. Victoria termina dando su palabra, lo que hace que Úrsula desvele su gran secreto: "Se trata de Rafael. Lleva semanas detrás de mi, y no aguanto más, no lo soporto. Me acusa de haber sido la responsable de la muerte de su hermano. Ya sabe que está obsesionado con que su muerte no fue por causas naturales, y es verdad. Rafael no ha perdido la cabeza. Yo maté a don Julio".