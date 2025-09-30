Detenida una mujer por intentar envenenar a su hija de 10 años con ansiolíticos en un yogur
- Los hijos mayores de la mujer alertaron a los servicios de emergenciabas vidas
Una mujer ha intentado asesinar a su hija de 10 años con pastillas en un yogur. Fueron los hijos mayores los que dieron la voz de alarma. Tras el aviso, los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos y lograron salvar la vida de ambas. La presunta parricida, que habría intentado suicidarse, fue detenida después de que la Policía Nacional encontrara restos de las pastillas mezclados con yogur en el domicilio.
Sus vidas salvadas gracias a sus hijos mayores
Esta mujer y su pequeña vivían solas. Sin embargo, sus hijos acudían con frecuencia a visitarlas. Y gracias a ellos, llegaron a tiempo para salvarles la vida: "Ese mismo día en la vivienda habían notado algo sospechoso, se fueron al gimnasio y al volver vieron que no les abría la puerta. Y a partir de ahí, pidieron la llave. Entraron y se encontraron a las dos casi muertas", según ha podido confirmar Mañaneros 360.
Los vecinos no estaban al tanto de la situación
El programa ha podido hablar con Alfonso, vecino y testigo del incidente: "Cuando yo subía a casa, ya bajaba el hermano de la niña, pero nadie sospechaba nada", ha relatado. Un hecho que ha pillado por sorpresa a su convecino, quien, como ha expresado, de haber conocido la situación, habría alertado a las autoridades.
La madre ha sido puesta en libertad
Según ha podido saber Mañaneros 360 en exclusiva, la madre de la menor ha quedado en libertad y está siendo investigada por un delito de tentativa de homicidio: "La verdad es que ha sido sorprendente para los policías, porque estaba claro. Lo que me cuentan es que, cuando llegaron a la casa, encontraron todas las cajas de ansiolíticos, el yogur y la prueba fundamental: polvo de ansiolíticos machacado. Los análisis demuestran que efectivamente ella envenenó el yogur de la niña y que luego intentó suicidarse. Después de este incidente, fue detenida y custodiada en el hospital, y más tarde pasó a disposición judicial. Actualmente, se encuentra en libertad", ha revelado Ángel Moya.