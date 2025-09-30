Detenida una mujer por intentar envenenar a su hija de 10 años con ansiolíticos en un yogur

Una mujer ha intentado asesinar a su hija de 10 años con pastillas en un yogur. Fueron los hijos mayores los que dieron la voz de alarma. Tras el aviso, los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos y lograron salvar la vida de ambas. La presunta parricida, que habría intentado suicidarse, fue detenida después de que la Policía Nacional encontrara restos de las pastillas mezclados con yogur en el domicilio.

Sus vidas salvadas gracias a sus hijos mayores Esta mujer y su pequeña vivían solas. Sin embargo, sus hijos acudían con frecuencia a visitarlas. Y gracias a ellos, llegaron a tiempo para salvarles la vida: "Ese mismo día en la vivienda habían notado algo sospechoso, se fueron al gimnasio y al volver vieron que no les abría la puerta. Y a partir de ahí, pidieron la llave. Entraron y se encontraron a las dos casi muertas", según ha podido confirmar Mañaneros 360.

Los vecinos no estaban al tanto de la situación El programa ha podido hablar con Alfonso, vecino y testigo del incidente: "Cuando yo subía a casa, ya bajaba el hermano de la niña, pero nadie sospechaba nada", ha relatado. Un hecho que ha pillado por sorpresa a su convecino, quien, como ha expresado, de haber conocido la situación, habría alertado a las autoridades.