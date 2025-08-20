David Cantero: "Vengo dispuesto a hacer radio con mi propia personalidad"
- El periodista regresa a RTVE para presentar el magacín vespertino de RNE
- Compartirá micrófono con la periodista Marta Solano en el programa que se emitirá de 16.00 a 19.50 horas
Después de más de 30 años fuera de esta casa, David Cantero regresa al lugar donde creció y aprendió este oficio. El reconocido periodista asumirá las riendas de Las tardes de RNE junto a Marta Solano, a partir del 1 de septiembre. A pesar de su amplia trayectoria y de ser uno de los mejores comunicadores de este país, nunca antes había trabajado en radio. Sin embargo, asume este reto con mucha ilusión: "Estoy con la sensación de iniciar aquí una especie de epílogo a una larga carrera. Voy a hacer radio, una cosa que me apetecía muchísimo. Vamos a hacer un programa de tarde que también me apetece mucho y con muchas ganas", ha confesado en Mañaneros 360. Cantero toma el relevo de Lourdes Maldonado, la encargada de presentar el Telediario de Fin de Semana junto a Marc Sala a partir de septiembre.
"Es importante que en la radio seas quien tú eres"
Tras toda una carrera dedicada a la televisión, y con una dilatada experiencia como presentador de informativos, Cantero se encara no solo a un nuevo desafío, sino a un cambio de registro. ¿Cómo se enfrenta a ello? "Vengo dispuesto a hacer radio con mi propia personalidad, siendo quien soy, con mis virtudes y mis defectos. Creo que es importante que en la radio seas quien tú eres, le des el aire y el tono que tienes que darle es basándose en tu personalidad. A mi alrededor voy a competir con gente muy experimentada, muy profesional y muy buena. Y yo me siento un pipiolo a su lado, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible", ha comentado en el magazine presentado por Adela González y Javier Ruiz.
Su primera etapa en RTVE
La primera vez que pisó las instalaciones de Prado del Rey fue gracias a un profesor que trabajaba en RNE y que los llevó de excursión. "Nos enseñó primero la Casa de la Radio y luego nos llevó por los platós", relató el presentador el pasado mes de abril en Las tardes de RNE. Y, ahí, añadió que se enamoró. "En estas instalaciones se produjo mi primer flechazo". Sin embargo, no fue hasta 1982 cuando aterrizó en esta casa para ser cámara en diferentes programas de Televisión Española.
Tras dos años como operario, se convirtió en el Corresponsal de Italia, donde cubrió la información del país y del Vaticano. Después de más de tres años, regresó a España para ser reportero y, en 1997, dio el salto como presentador, asumiendo la conducción de la primera y segunda edición de Telesur, informativo territorial de Andalucía. En 1999, abandonó Andalucía para asumir un nuevo reto: presentar los informativos del Canal 24 horas. Después de este segundo contacto como presentador, llegó el turno de un reto más grande: presentador del Telediario, en todas sus ediciones, e Informe Semanal, entre otros, hasta 2010, año en el que se despidió de la cadena pública tras 28 años de trayectoria.