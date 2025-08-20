David Cantero: "Vengo dispuesto a hacer radio con mi propia personalidad"

Después de más de 30 años fuera de esta casa, David Cantero regresa al lugar donde creció y aprendió este oficio. El reconocido periodista asumirá las riendas de Las tardes de RNE junto a Marta Solano, a partir del 1 de septiembre. A pesar de su amplia trayectoria y de ser uno de los mejores comunicadores de este país, nunca antes había trabajado en radio. Sin embargo, asume este reto con mucha ilusión: "Estoy con la sensación de iniciar aquí una especie de epílogo a una larga carrera. Voy a hacer radio, una cosa que me apetecía muchísimo. Vamos a hacer un programa de tarde que también me apetece mucho y con muchas ganas", ha confesado en Mañaneros 360. Cantero toma el relevo de Lourdes Maldonado, la encargada de presentar el Telediario de Fin de Semana junto a Marc Sala a partir de septiembre.

"Es importante que en la radio seas quien tú eres" Tras toda una carrera dedicada a la televisión, y con una dilatada experiencia como presentador de informativos, Cantero se encara no solo a un nuevo desafío, sino a un cambio de registro. ¿Cómo se enfrenta a ello? "Vengo dispuesto a hacer radio con mi propia personalidad, siendo quien soy, con mis virtudes y mis defectos. Creo que es importante que en la radio seas quien tú eres, le des el aire y el tono que tienes que darle es basándose en tu personalidad. A mi alrededor voy a competir con gente muy experimentada, muy profesional y muy buena. Y yo me siento un pipiolo a su lado, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible", ha comentado en el magazine presentado por Adela González y Javier Ruiz.