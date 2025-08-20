'El conde de Montecristo', gratis en RTVE Play: ¿En qué se diferencia el final de la serie con la novela de Dumas?

Por muchas adaptaciones que saquen de El conde de Montecristo, siempre acabamos enganchados. ¿El último ejemplo? La serie de 2024, protagonizada por Sam Claflin, que se ha revelado como todo un éxito desde que aterrizó en nuestras pantallas este verano. La ficción ha sido el mejor estreno de una serie en La 2 en 19 años y, tras ocho episodios, ha descubierto a sus seguidores el esperado desenlace de la venganza de Edmundo Dantés.

Cada versión del clásico de Alejandro Dumas tiene sus propios cambios respecto a la historia original. Al fin y al cabo, no es fácil precisamente condensar una novela de más de 1000 páginas en formato película o en serie, como en este caso. ¿Cómo afecta esto al final de la serie, ya disponible en RTVE Play? ¿En qué se diferencia con la obra de Dumas? Desgranamos algunos detalles de su final.

Cambios en los personajes de El conde de Montecristo La serie de Bille August, ganador de dos Palmas de Oro en Cannes por Pelle el conquistador y Las mejores intenciones, opta por realizar modificaciones sobre algunos personajes de la novela. Ejemplo de ello es, por ejemplo, Caderousse, retratado en el original como uno de los culpables del encarcelamiento de Edmundo Dantés y ajeno a esa búsqueda de redención que sí caracteriza al personaje en la serie. Sam Claflin como Edmundo Dantés y Lino Guanciale como el conde de Spada en 'El conde de Montecristo' Claudio Iannone Quien no sale es Benedetto, que en cierta forma acaba dividido en otros dos personajes: Gastón, hijo ilegítimo de Villefort, y el conde de Spada, que se puede asociar a su identidad de Andrea Cavalcanti. Cavalcanti, como el conde de Spada, también acaba prometido con Eugenia Danglars como parte de los planes del conde de Montecristo para hacer caer a su padre. Méghane De Croock como Eugenia en 'El conde de Montecristo' Claudio Iannone Puede que a los espectadores que no estén familiarizados con la obra de Dumas les llame la atención que en la serie Eugenia Danglars mantenga una relación secreta con su profesora de canto, pero tiene base literaria. Existen muchas especulaciones acerca de su orientación sexual entre los lectores, que se inclinan hacia la opinión de que Eugenia es lesbiana, si bien el francés no hizo referencias explícitas a la naturaleza de su relación con Louise d'Armilly. La serie de Bille August de un paso más en este sentido y muestra en pantalla su romance con Louise, junto a quien emprende una nueva vida en el extranjero. Alejandro Dumas ya incluía su huida juntas en el siglo XIX.