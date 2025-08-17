Estos son los estrenos de la semana del 18 de agosto que puedes ver gratis en RTVE Play

¿Quieres disfrutar del mejor cine? RTVE Play tiene un amplio catálogo de películas que puedes ver gratis cuando y donde quieras, solo necesitas registrarte. Esta semana el catálogo crece con numerosos estrenos, entre los que se incluyen taquillazos como diversas películas de la saga de Jurassic Park o Cualquiera menos tú. ¡Y eso no es todo! Hay muchas otras historias por descubrir. Toma nota de la agenda de estrenos semanal de RTVE Play y descubre todas las películas que estarán disponibles de forma gratuita en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE Play.

El clan de los ahorcados Spaghetti western con Terence Hill. Al cabo de cinco años, Django, un hombre pacífico al que un político traicionó y arrebató su felicidad, prepara su venganza. Para ello utilizará a condenados a la horca, a los que por su condición de verdugo no ejecutará a cambio de colaborar en la destrucción del político. Cine de siempre Cine - El clan de los ahorcados Django es un hombre pacífico y honrado que ve morir a su mujer ante sus ojos por culpa de la traición de un político ambicioso.... Ver película

Sinuhé, el egipcio El Faraón Amenhotep IV reina en Egipto desde su capital de Tell-El-Amarna. Un azar fortuito va a poner su vida en manos de un oscuro médico, Sinuhé, que se encuentra casi en la miseria por causa de sus amores con Nefer, una ambiciosa cortesana babilonia. Sinuhé logra curar a Amenhotep y en recompensa, el Faraón le nombra médico de la corte. Desde su nueva e importante posición en palacio, Sinuhé va a entrar a formar parte de la naciente revolución interna que suponen las ideas monoteístas de Amenhotep -que propugna la existencia de Atón, único dios- frente a las tradiciones politeístas de los sacerdotes, adoradores de Amón-Ra y poseedores de enormes influencias en la vida política del país. Cine de siempre Días de cine clásico - Sinuhé, el egipcio El Faraón Amenhotep IV reina en Egipto desde su capital de Tell-El-Amarna. Un azar fortuito va a poner su vida en manos de un oscuro médico, Sinuhé... Ver película

El sabor de la venganza Louise vive con su marido y sus tres hijos en una cabaña situada en un selvático lugar próximo a la frontera con México. Un día en el que Louise está sola con los pequeños llegan cuatro forajidos, que intentan robar sus caballos. Su marido llega durante el ataque y es asesinado. Dos de los asaltantes mueren en el tiroteo, pero los otros escapan. Louise desea vengarse y, para conseguirlo, fomenta en sus hijos el odio y la sed de venganza. Cine de siempre Cine - El sabor de la venganza Chris Walker muere a manos de unos forajidos que tratan de robar en sus tierras y hacerle daño a su mujer y sus tres hijos.... Ver película

Ali y Ava (jueves 21 de agosto, a las 22.00 horas en La 2 y RTVE Play) Por diferentes razones, Ali y Ava se sienten solos. Se conocen a través de Sofía, la hija de los inquilinos eslovacos de Ali a quien Ava cuida. A partir de ahí y durante un mes lunar, una conexión profunda comienza a crecer entre ellos, a pesar de las secuelas de la relación anterior de Ava y la confusión emocional de Ali; y todo ello alimentado por la pasión de ambos por la música.

Thi Mai, rumbo a Vietnam (jueves 21 de agosto, a las 22.55 horas en La 1 y RTVE Play) Carmen, una mujer que tras perder a su hija en un accidente, recibe una carta que le anuncia que se le ha concedido a su hija la adopción de la niña vietnamita que solicitó. Acompañada de sus dos mejores amigas, Elvira y Rosa, que nunca han salido de España, viajarán hasta Vietnam para encontrarse con la cría y con situaciones complicadas, exóticas y rocambolescas, que sacarán a la luz los aspectos más peculiares de sus distintas personalidades. Andrés, un actor español que ha ido hasta Hanoi para vivir con su pareja, y un guía turístico nativo, formarán parte también de la aventura. Con Carmen Machi, Adriana Ozores, Aitana Sánchez-Gijón, Dani Rovira y Pedro Casablanc.

Lo nunca visto (viernes 22 de agosto, a las 0.20 horas en La 1 y RTVE Play) Teresa ve apagarse Fuentejuela de Arriba, la pequeña aldea de la montaña donde ha vivido toda su vida. Pero el pueblo recibe una visita inesperada: en medio de la nieve aparece un desubicado grupo de africanos… cuya llegada conmociona la aldea. Teresa lo tiene claro: huidos de una situación de explotación a la que habían llegado engañados, los africanos quieren quedarse en España como sea… y esa puede ser la solución al problema de falta de habitantes en el pueblo. Con ayuda de sus amigos Jaime y el "Guiri", decide ocultarlos y armar un plan. Poniendo patas arriba prejuicios y expectativas, los recién llegados y los habitantes locales trabajarán juntos para que su hogar continúe existiendo. Con Carmen Machi, Pepón Nieto y Kiti Mánver.

La suerte dormida (viernes 22 de agosto, a las 22.30 horas en La 2 y RTVE Play) Adriana Ozores interpreta a Amparo, una mujer que huye del dolor causado por una traumática pérdida en el pasado. Se refugia en una perfecta burbuja de rutina de trabajo y vida sin sobresaltos hasta que se ve empujada a defender un caso judicial de indemnización por muerte. Este proceso, del que en un primer momento trata de huir, acaba por convertirse en una obsesión que la devuelve al mundo de los 'vivos'.

El rey de la Habana (sábado 23 de agosto, a las 00.15 horas en La 2 y RTVE Play) Cuba, años 90. Tras fugarse de un correccional, Reinaldo trata de sobrevivir en las calles de La Habana. Esperanzas, desencantos, ron, buen humor y sobre todo hambre, le acompañan en su deambular, hasta que conoce a Magda y Yunisleidy, también supervivientes como él. Entre los brazos de la una y la otra, intentará evadirse de la miseria material y moral que le rodea, viviendo hasta el límite el amor, la pasión, la ternura y el sexo más desvergonzado. Dirigida por Agustí Villaronga, este largometraje ha obtenido cinco premios, cuatri de ellos premios Gaudí.

Parque Jurásico (sábado 23 de agosto, a las 15.55 horas en La 1 y RTVE Play) Primera entrega de la saga. El multimillonario John Hammond consigue hacer realidad su sueño de clonar dinosaurios del Jurásico y crear con ellos un parque temático en una isla remota. Antes de abrirlo al público, invita a una pareja de eminentes científicos y a un matemático para que comprueben la viabilidad del proyecto. Pero las medidas de seguridad del parque no prevén el instinto de supervivencia de la madre naturaleza ni la codicia humana.

Cualquiera menos tú (sábado 23 de agosto, a las 22.00 horas en La 1 y RTVE Play) Comedia romántica con Sydney Sweeney y Glen Powell. Bea y Ben se conocen y parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que meses después ambos se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia. Obligados a verse, y a pesar de su rechazo mutuo, por conveniencia para ambos deciden fingir que son una pareja.

¿Y qué tendrá que ver el amor? (sábado 23 de agosto, a las 23.35 horas en La 1 y RTVE Play) Zoe y Kazim son vecinos y amigos de la infancia. Kazim, cuyos padres son de Pakistan, ha aceptado que su madre le busque esposa, porque ha visto lo bien que les ha ido a sus padres para conseguir la estabilidad familiar. Zoe, que trabaja haciendo documentales, ve una gran oportunidad en esta historia para su carrera profesional. Comedia romántica con Lily James.

El mundo perdido: Jurassic Park (domingo 24 de agosto, a las 15.50 horas en La 1 y RTVE Play) Cuatro años después del desastre ocurrido en el Parque Jurásico de la isla Nublar, John Hammond revela a Ian Malcolm que existe otra isla en la que se criaban los dinosaurios antes de ser transportados a la isla Nublar. Ian, acompañado por dos expertos, debe acudir a la isla Sorna para rescatar a una científica, aunque los planes cambian drásticamente.

Parque Jurásico III (domingo 24 de agosto, a las 17.45 horas en La 1 y RTVE Play) El doctor Alan Grant, ansioso por conseguir fondos que financien su estudio sobre la inteligencia del velociraptor, acepta la oferta de una pareja de millonarios, Paul y Amanda Kirby, para sobrevolar la Isla Sorna (Costa Rica), poblada por dinosaurios creados genéticamente. Tras un aterrizaje forzoso en la isla, Alan descubre que los Kirby estaban buscando a su hijo adolescente, perdido en la isla tras un accidente de parapente.

Jurassic World: El reino caído (domingo 24 de agosto, a las 22.00 horas en La 1 y RTVE Play) Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante años tras de la desaparición del parque temático "Jurassic World". Claire Dearing, ex gerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a intentar preservarlos. Cuando a Claire le ofrecen la oportunidad de rescatar algunos ejemplares de la isla, acude a Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios que trabajó en el parque, para que la ayude a evitar la extinción de los dinosaurios...