Los duques de Miramar ganan la primera batalla y saldan su deuda con Valle Salvaje

El duque de Valle Salvaje tiene completamente ahogados tanto a Bernardo como a Mercedes y el resto de habitantes de la Casa Pequeña, donde ahora son más con la estancia de Alejo. El asedio se endurece cada día, ya no saben cómo conseguir comida, y tampoco se les proveerá de leña. Ahora, José Luis les solicita la deuda que tenía perdona a Victoria, pero no a la casa. Unos impuestos que su cuñada le debe pagar si no quiere perder su nuevo hogar. Sin manera de conseguir dinero, los duques de Miramar no saben cómo hacer para pagarle, pero gracias a la ayuda de Atanasio y Matilde, la pareja ha conseguido ganar la primera batalla ¡Te contamos todos los detalles de lo que ha sucedido!

Atanasio roba dinero a José Luis El secretario del duque está preocupado por cómo su patrón está tratando a los habitantes de la Casa Pequeña, ni ve justo lo que les solicita. Claro que, su preocupación tiene un grave motivo: José Luis está dispuesto a avisar a la hacienda pública para que el mismo rey Carlos III sea quien meta presión a los Miramar. En cambio, ha tenido una idea, pero para ello necesita la ayuda de su enamorada, Matilde: Atanasio no ha dudado en buscar la llave de la caja fuerte de la biblioteca de José Luis con la intención de coger el dinero necesario para saldar la deuda.

Matilde da el dinero que necesitan los duques de Miramar Esa misma noche, Matilde irrumpe en la preocupación de Bernardo y Mercedes, pues tiene algo muy importante de decirles: "Sé que hay un pago de la casa que tienen ustedes pendiente, y me gustaría ayudar. Es lo mínimo que podría hacer después de que me hayan dejado quedarme aquí". La joven les muestra la bolsa con monedas, y les dice que es dinero que he ido guardando unos años, confiando en que la cantidad sea suficiente para pagar lo que les reclama José Luis. 02.24 min Valle Salvaje - Matilde da el dinero que necesitan los duques de Miramar Los duques de Miramar no ven justo pagar la deuda con el dinero que ha ganado con el sudor de su frente, pero Matilde insiste: "Lo que no es justo es lo que nos están haciendo pasar. Les insisto en que lo cojan, se lo pido por favor". Estas palabras terminan de convencer a Bernardo y Mercedes, que quieren devolvérselo en cuanto puedan, pero lo importante es salir de esta situación juntos.