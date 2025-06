Aquestes són les raons per les quals el cantant portuguès Salvador Sobral viu Catalunya

Els cantants Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral van actuar junts el 2024 als Premis Goya. Després d’aquell moment, i d’anys d’amistat, van decidir gravar un àlbum que ara és una realitat: Sílvia & Salvador. Els artistes han presentat al Cafè d’idees aquest nou disc que conté temes en cinc idiomes diferents, entre ells el català.

Els van convidar a cantar en la 38a edició dels Goya per cantar ‘Procuro olvidarte’ en l’homenatge que fan als professionals del cinema morts. “Va ser molt especial. De fet, és un moment en què normalment la gent aplaudeix després de cada persona i només van aplaudir la primera persona i va ser molt preciós”, explica la cantant. “No esperàvem que la gent no aplaudís i en aquest moment la gent no aplaudeix. Hi ha un silenci preciós i al final acaben aplaudint per tothom que havia mort i per nosaltres, i va ser superespecial”, afegeix Sobral. Tots dos van tenir clar que havien de materialitzar allò que havien sentit a sobre de l’escenari.

Sílvia i Salvador: entre Catalunya i Portugal

El disc Silvia & Salvador conté temes en cinc idiomes diferents: portuguès, català, castellà, anglès i francès. Sílvia Pérez Cruz té una connexió amb Portugal perquè fa 25 anys que la seva germana viu al país i ella porta 30 cantant en portuguès. Per la seva banda, Salvador Sobral també està vinculat amb Catalunya. De fet, viu a Barcelona i sap parlar català molt bé, com ha demostrat al Cafè d’idees.

“Catalunya està viva i vibrant de música“

El cantant, que va guanyar Eurovisió el 2017, explica per què ha decidit viure a Catalunya: “Moltes raons polítiques, personals, també de la música que es viu: Catalunya està viva i vibrant de música i de gent que fa música”. L’artista també confessa que anteriorment va viure a París amb la seva parella, l'actriu francesa Jenna Thiam, però que allà estava deprimit: “Estava molt trist. És horrible viure allà perquè no hi ha temps per connectar, no hi ha temps per viure”. No van marxar a Portugal perquè, segons indica, al país lusità “no hi ha diners per fer cultura i menys teatre”. Així que Barcelona està en mig de Lisboa i París, una bona opció per als dos. “Estic feliç d’estar aquí’, assegura.