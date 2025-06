Leonard Cohen y su flechazo con Lorca

La música es una de las grandes protagonistas en ‘Saber y ganar’. Aparece en preguntas de respuesta rápida, así como en forma de pista en ‘La Parte por el Todo’ o en conjunto de seis piezas temáticas distintas en ‘Última llamada’. Una de esas cuestiones ha llevado a recordar el idilio cultural que Leonard Cohen tuvo con Federico García Loca, a quien admiraba muchísimo y acabó adaptando en el tema ‘Take This Walz’. Esta es la historia.

Leonard Cohen, un fan de Lorca

Corría el año 1949 cuando un adolescente Leonard Cohen, con tan solo 15 años, adquirió su primer libro de Federico García Lorca. Fue en una librería de segunda mano y el flechazo fue inmediato. Tanto es así que, pasados los años, cuando se convirtió en padre, llamó a su primera hija Lorca. “Fue el primer poeta que me invitó a vivir en su mundo”, declaró el artista canadiense en alguna entrevista.

Cuando pasados los años, en el año 2011, cuando Cohen recibió el Premio Príncipe de Asturias, tuvo al poeta granadino muy presente tanto en su mente como en su discurso. Tras calificar de “hermandad” lo que le asociaba a Lorca, explicó que “cuando era joven, un adolescente, y ansiaba tener una voz, estudié a los poetas ingleses y llegué a conocer muy bien sus obras y copié su estilo, pero no encontré una voz”, para más tarde añadir “Sólo cuando leí, aunque fuera traducidas, las obras de Lorca comprendí que allí había una voz”.

El cantante, músico y productor reconoció no haberle copiado nunca ya que “jamás me atrevería”, pero le reconoce el mérito de que su figura le diera permiso para “hallar una voz, para encontrar una voz, es decir, para encontrar un yo, un yo que no estuviera fijado, un yo que luchara por su propia existencia”.