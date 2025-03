Sabor de Gràcia celebra 30 años con un doble disco, un concierto, un documental y una exposición

El cantante, compositor y guitarrista Sicus Carbonell dice que, cuando era un bebé, no le dormían con canciones de cuna, sino que le cantaban rumba catalana… Gracias a esos primeros compases, la música se convirtió en su compañera de viaje, llegando a forjar una gran carrera. Ahora, celebra 30 años al frente de la banda Sabor de Gràcia.

En ‘Culturas 2’, programa disponible en RTVE Play, Sicus Carbonell confiesa que, tres décadas después de aquel primer concierto de Sabor de Gràcia en la Sala Tradicionàrius, situada en el corazón del barrio de Gràcia de Barcelona, aún siente nervios antes de subir a un escenario. “Si aquello que se te pone en el estómago no estuviera, me quedaría en mi casa, eso es que has perdido la ilusión y no vale la pena continuar. Mientras lo tenga, seguiré para adelante”, expresa.

Además, Carbonell manifiesta que celebrarán el aniversario de la banda de rumba catalana “por todo lo alto”, ya que cuando cumplieron el cuarto de siglo no pudieron realizar todo lo planeado a causa de la pandemia de Covid-19. Esta vez, Sabor de Gràcia ha preparado un doble disco, un concierto el día 15 de marzo en la sala ‘Paral·lel 62’ de Barcelona, un documental y una exposición sobre su historia y la del pueblo gitano del barrio de Gràcia.