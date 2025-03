Alejo Stivel, exvocalista de Tequila: "No me creían cuando decía que Cortázar era amigo mío"

Cuando Alejo Stivel tenía 5 años, su madre le regaló su primer disco, era de los Beatles. A los 15, forró las paredes de su habitación con fotos de Jane Birkin, los Rolling Stones, Bob Dylan, y, por supuesto, los Beatles. Poco se imaginaba que, años más tarde, serían sus discos los que se escucharían y sus fotos las que forrarían otros dormitorios. Después de liderar la banda de rock Tequila, el vocalista continuó su carrera en solitario y, a su vez, se convirtió en uno de los productores de referencia de nuestro país. Una trayectoria que recoge en el libro de memorias ‘Yo debería estar muerto’, y que continúa agrandando con nuevos lanzamientos.

En ‘Culturas 2’, programa disponible en RTVE Play, Alejo Stivel conversa sobre algunos de los personajes conocidos que han estado presentes en su vida y, ahora, enmarcados en su biografía, como, por ejemplo, el escritor Julio Cortázar. “Era un placer hablar con él. Era amigo de mis padres, pero se estableció una relación independiente y, cada tanto, iba a su casa y tomábamos el té. Era un tío increíblemente curioso”, cuenta. “Un día dijeron en el cole que había que leer ‘Casa tomada’, un cuento famoso de él, y yo dije que ya lo había leído. Cuando me preguntaron cómo era que lo conocía, yo decía que Julio era amigo mío, pero no me creían”, continua.

Otro personaje que dejó huella en su juventud fue el humorista Miguel Gila, al que conoció en el barco que iba rumbo a España desde Argentina, cuando el músico se exiliaba con su madre y Gila se reexiliaba. “En Madrid, como yo no conocía nada, me sacaba de paseo. Por ejemplo, íbamos por la calle del Príncipe de Vergara, que en ese momento tenía el triste nombre de General Mola, y pasábamos por el Colegio del Pilar, donde me decía que estuvo preso en la posguerra”, recuerda. “También hizo trabajos forzados y, así y todo, después pudo darle la vuelta y convertir eso en la temática principal de su humor”, añade.