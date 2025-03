La poeta Elvira Sastre funda su propia editorial independiente: 'Manos de pan'

La poeta Elvira Sastre escribe el mundo que desea habitar verso a verso. Hace más de 10 años, en 2013, publicó su primer poemario, ‘Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo’. Después, han llegado cinco más, además de dos libros infantiles, un libro recopilatorio de columnas periodísticas y dos novelas, ‘Días sin ti’ y ‘Las vulnerabilidades’. Ahora, la escritora se embarca en una nueva aventura: ‘Manos de pan’, la editorial independiente que ha creado junto a sus amigas María Gutiérrez, Miranda Maltagliati y Paola Soto.

En ‘Culturas 2’, programa disponible en RTVE Play, Elvira Sastre asegura que el origen de ‘Manos de pan’ es “la amistad y el amor por los libros”. “Un día Paula Soto vino a casa y nos propuso montar una editorial y todas enseguida dijimos que sí”, expresa. “Tenemos grandes ambiciones, queremos traer a España voces de Latinoamérica y también conseguir llevar voces españolas allí, y, sobre todo, acompañar a nuestros autores y autoras para conseguir exprimir los libros al máximo”, añade.

En lo que se refiere al nombre, ‘Manos de pan’, Sastre cuenta que les costó un poco llegar a él, pero que, al final, lo consiguieron gracias a una autora que a todas les fascina, Leila Guerriero: “Tiene un artículo precioso donde compara el arte de amasar el pan con la escritura. Es entender los libros como algo que se puede casi como comer y que sea delicioso y que te quedes con ganas de repetir e ir al día siguiente a por otro”.

Además, la poeta hace hincapié en el acompañamiento que quieren ofrecer desde la editorial a los autores : “A mí, al principio, me faltó esa compañía, que me explicaran cómo funciona el mundo del libro, los contratos, los beneficios, dónde encontrar festivales y espacios en los que poder participar… Hacerlo sola cuesta mucho”.

Montar una editorial independiente requiere asumir ciertos riesgos económicos. Es por ello que Elvira Sastre sostiene que “la fe y la esperanza son grandes sustentos para este tipo de negocios”. “Hay muy pocos apoyos con los que podamos contar a nivel institucional, entonces es creencia en esto e inversiones personales”. “Tenemos unas líneas que no queremos cruzar, queremos un reparto justo de los beneficios y que los autores se vean beneficiados”, continua.

Todo el mundo tiene su poema

“La escritura es mi manera de entender el mundo“

La creación de la editorial ‘Manos de pan’ es el último salto de la poeta Elvira Sastre, quien, con 12 años, ya escribía poesía. Tal y como ella reconoce, “la escritura es mi manera de entender el mundo”. “Siempre acudo a la poesía cuando la vida me supera un poco. Encuentro mucha calma en hallar un verso que me explique lo que me está pasando por dentro, ya sea que lo haya escrito alguien o yo”, dice.

Para acabar, la escritora afirma que todo el mundo puede encontrar un poema que le llegue al corazón o sobre algo que necesite escuchar. Solo hay que ir a una biblioteca o librería y buscarlo.